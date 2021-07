Start prøvde seg på Odd-spiss

Start ønsker å hente Tobias Lauritsen (23) fra Odd, men har fått en kald skulder på telemarkingene.

Tobias Lauritsen er ønsket av Start. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND: Start er på spillerjakt, og har allerede hentet den midtstopper Luc Mares (Maastricht) og høyreback Jon Helge Tveita (Brann) før overgangsvinduet åpner søndag 1.august.

Etter det Fædrelandsvennen vet har Sindre Tjelmeland og Start også et sterkt ønske om å hente spissen Tobias Lauritsen fra Odd.

– Tobias Lauritsen er en veldig god spiller, det er det ingen tvil om, men jeg nekter å tro at han på noe tidspunkt blir tilgjengelig, sier Tjelmeland etter kampen mot Vidar lørdag.

Etter det Fædrelandsvennen vet har Start fått klar beskjed fra Skien-klubben om at den høye og tekniske spilleren ikke er til salgs. Spissen, som var ute med et beinbrudd store deler av fjorårssesongen, har kontrakt med Odd ut 2022.

23-åringen har 14 kamper i Eliteserien i år, og scoret ett mål. Han har kommet i skyggen av Mushaga Bakenga, som har vært i storslag for Odd i år.

Bakenga er trolig på vei bort fra Odd, og flere medier har meldt at Odd har godtatt bud fra en saudiarabisk klubb. Det gjør trolig en Lauritsen-overgang til Start usannsynlig nå.

Start skal hente spillere

Odds sportslige leder, vil ikke svare på om Start har lagt inn bud eller om de har vist interesse for spilleren.

– Det må du spørre Start om, skriver Tore Andersen i en tekstmelding til Fædrelandsvennen.

Lauritsen, som så ut til å få gjennombruddet i Odd-drakt før benbruddet i fjor, har kontrakt med skiensklubben ut 2022.

Rogalands Avis skriver lørdag at Start også ønsker å kjøpe Runar Hove fra Viking. Hove er midtstopper og har startet åtte kamper for Viking i årets sesong.

Start har varslet at de kommer til å hente flere spillere dette overgangsvinduet, og har antakelig midler til å gjøre det. Før sesongen solgte de Jesper Daland til belgiske Cercle Brügge for over 10 millioner kroner. De får antakelig enda mer for Kristoffer Ajers overgang fra Celtic til Brentford. I følge engelske medier ble Ajer solgt for rundt 165 millioner kroner. Start skal ha 10 prosent av overgangssummen, minus pengene Celtic betalte for Ajer (rundt åtte millioner kroner).

Investorene vil bruke penger

De kommersielle rettighetene i Start sitter investorgruppen Start en Drøm AS på. Det inkluderer også midler fra spillersalg. De tre gjenværende styremedlemmene Robin Reed (styreleder), Kjetil Aasen og Frode Fagerli har signalisert at de igjen er villige til å bruke penger for gjøre Start til et Eliteserie-lag igjen.

Start en Drøm har tapt rundt 120 millioner kroner på sitt Start-engasjement siden de kom inn i klubben i 2017.

Laget ligger som nummer åtte i Obos-ligaen, syv poeng bak direkte opprykksplass når 13 av 17 kamper er unnagjort. Etter 2–0 mot Vidar i cupen lørdag tar laget ferie frem til neste søndag.

Lagets neste kamp er borte mot Fredrikstad 18.august.