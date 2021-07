Derfor blir finalen avgjørende for Messis arv

Natt til søndag spiller Lionel Messi og Argentina finale mot Brasil i Copa América. Med seier der vil han tette et viktig hull på CV-en.

Lionel Messi har scoret fire ganger og har fem målgivende så langt i Copa América. I finalen mot Brasil kan han ende en 15 år lang jakt på jubel med Argentina. Foto: Rodolfo Buhrer / Reuters

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Nå nettopp

Nyheten som kom i juni 2016, slo ned som en liten bombe i fotballverdenen. Argentina hadde tapt lagets tredje strake finale i en stor turnering. Lionel Messi, lagets ubestridte stjerne, var blant dem som hadde bommet i straffesparkkonkurransen mot Chile i Copa América-finalen.

Nå satt han omringet av reportere i garderoben. Ordene som da kom ut av munnen hans, vakte stor oppsikt.

− Jeg prøvde så hardt jeg kunne. Det har gått fire finaler uten at jeg har klart å vinne. Jeg har prøvd alt som har vært mulig, men det er tydelig at dette ikke er for meg. Mer enn noen andre vil jeg vinne en tittel med landslaget, men det skjedde ikke.

− Kommer du altså ikke til å ha på deg Argentina-drakten igjen? spurte noen.

− Jeg tror ikke det, svarte Messi, ifølge ESPN.

Reaksjonene var sterke. Skulle spilleren mange så på som tidenes beste fotballspiller virkelig gi seg på landslaget, uten å vinne en stor tittel?

I dag vet vi at det ikke var slutt der. Det var stundens smerte som tok Messi da han snakket med reporterne i garderoben. Fem år senere er han og Argentina i en ny Copa América-finale.

For Messi blir den karrieredefinerende av flere grunner.

Jakten på suksess med hjemlandet

Finaletapet i 2016 var ikke bare Messis tredje med Argentina på like mange år, men også hans fjerde totalt. Fotballikonet var på den tapende siden i Copa América-finalen allerede i 2007.

Man skal definitivt heller ikke glemme tapet for Tyskland i VM-finalen i 2014. Messi har aldri vært nærmere å vinne fotballens største turnering.

De to påfølgende årene kom to nye finaletap i Copa América. Etter det siste kjempet Argentinas kaptein åpenlyst mot tårene mens chilenerne feiret. Så kom meldingen om at han ikke orket mer.

Han brukte imidlertid ikke lang tid på å returnere til laget.

I august samme år kom bekreftelsen om at han ikke hadde tenkt å gi seg for landslaget riktig ennå. Kjærligheten hans for den argentinske drakten var for stor til at han fullbyrdet utsagnet han kom med i garderoben. Angriperen ville fortsette å jakte pokaler for sitt land, men de påfølgende årene har ikke vært vellykkede.

Finalen i 2016 ble blytung for Messi. Foto: Matt Slocum / TT Nyhetsbyrån

Et svakt punkt

Finalen natt til søndag kan få stor betydning for Messis ettermæle som fotballspiller. Mange holder ham som tidenes største, mens kritikerne peker på nettopp det faktum at han ikke har vunnet noe med Argentina. OL-gullet fra 2008 er ikke gjevt nok i denne sammenhengen.

Og gjennom karrieren er 34-åringen ofte blitt målt opp mot Cristiano Ronaldo. Hvem av dem som er størst, er et slitt diskusjonstema i fotballverdenen. Noen liker Messi, andre liker Ronaldo. Sånn vil det alltid være.

Men Ronaldo har EM-gullet fra 2016. Messi har fortsatt til gode å vinne med Argentina. Seier i Copa América vil gjøre ham à jour med superstjernen fra Madeira.

De to har også byttet på å vinne Ballon d’Or, fotballens gjeveste individuelle utmerkelse. Ronaldo her fem seiere, mens Messi har seks. Trenden har vært at man gjerne må vinne en av de virkelig store turneringene, i tillegg til å ha en glimrende individuell sesong, for å ta prisen.

Det siste året har vært tungt for Messi og Barcelona, men hvis han kan legge en Copa América-tittel til sine 38 Barca-mål fra forrige sesong, vil han for alvor være med i diskusjonen når Ballon d’Or deles ut i vinter.

Fakta Argentina i mesterskap under Messis karriere VM: 2006: Utslått i kvartfinalen. 2010: Utslått i kvartfinalen. 2014: Finaletap mot Tyskland. 2018: Utslått i 16-delsfinalen. Copa América: 2007: Finaletap mot Brasil. 2011: Utslått i kvartfinalen. 2015: Finaletap etter straffesparkkonkurranse mot Chile. 2016: Finaletap etter straffesparkkonkurranse mot Chile. 2019: Utslått i semifinalen. Seier mot Chile i bronsefinalen. Les mer

Møter Neymar

Natt til søndag har spilleren som har brutt så mange barrierer, muligheten til å skrive enda et kapittel i sin egen historie. Med sine 34 år har han neppe mange flere sjanser til å vinne et mesterskap.

På legendariske Maracanã venter vertsnasjon Brasil og tidligere lagkompis Neymar. Heller ikke han har vunnet noe stort trofé med sitt land.

Noen vil kanskje mene at én Copa América-tittel ikke vil endre stort på Messis tanker om egen karriere.

Men de som så tårene hans i 2016, er neppe enige.

