Se Rosenborg i Europa på adressa.no

Adressa.no sender RBK - Domzale torsdag kveld. Sendingen starter 18.30.

God stemning: Mellom Vebjørn Hoff og Edvard Tagseth. Blir det reprise torsdag? Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

RBK tok seg lett videre til 2. kvalifiseringsrunde til Conference League.

Torsdag venter slovenske Domzale, en kamp adressa.no sender for våre abonnenter.

Kampstart er 19.00, men vi starter studiosendingen klokken 18.30.

Dorsin og Andreassen

Da får vi besøk av Mikael Dorsin, som naturlig nok skal svare på spørsmål rundt sommerens overgangsvindu og det brennhete navnet Pavle Vagic.

Vi får besøk av RBK Kvinners profil Cesilie Andreassen, som straks selv skal ut i Europa-kvalifisering.

Og vi har det siste fra Åge Hareide og co før den viktige kampen for å nå et gruppespill denne høsten.

Oppgjøret kommenteres RBK-legende Bent Skammelsrud og Ole K. Sagbakken.

Se kampen på adressa.no fra klokken 18.30!