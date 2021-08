DIREKTE: Norge møter favoritt Danmark i kvartfinalen

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Fryktelig god start av Danmark her! Mye bra spill.

Mål for Danmark!

Deilig å se at Sagosen setter første straffe!

Mål for Norge!

For en maskin den mannen er! Opererte altså fingeren i går!

- Jeg har ikke planer om at dette skal bli den siste kampen, sier Myrhol til TV Norge.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol har sagt at han legger opp etter mesterskapet. Men han tror ikke det skal skje i dag.

- Vi får se hvor mye han tåler. Og han var veldig tydelig på at han ville prøve og gjøre et ordentlig forsøk, sier Berge om O'Sullivan til TV Norge.

