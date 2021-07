Det største RBK-salget på fire år: - Fett å se at det skjer noe

Kristoffer Zachariassen er klar for ungarske Ferencvaros. Det mener Carlo Holse er et godt signal.

Kristoffer Zachariassens tid i RBK kan belønnes med en overgang til ungarske Ferencvaros. Carlo Holse er også en interessant mann for utenlandske klubber. Foto: Christine Schefte

- Det er blitt litt mer interesse for spillerne våre. Det har vært ganske dødt generelt under koronaperioden, og det har ikke helt tatt fart ennå, men nå etter EM tror jeg det vil ta seg opp litt. Samfunnsbildet endres, publikum får komme tilbake på stadion, og når man får større forutsigbarhet i økonomien, kan det hjelpe til at det blir flere overganger også.

Det sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin til Adresseavisen.

- Det høres nesten ut som du tror det blir noen salg i sommer?

- Det vet man aldri. Det er mulig, men man vet ikke. Det er i hvert fall mer interesse. Så får vi se om vi vil selge, og om det kommer bud. Det er sånne saker.

- Har det kommet noe konkret?

- Nja, det har ikke… det er ofte slik at man snakker sammen, og har dialog med noen som er interesserte. Det er mange av våre som er interessante for andre klubber, så det er ofte dialog. Men det er langt fra interesse og snakk til man blir ferdig med en deal.

22 millioner kroner

Intervjuet gjennomføres onsdag morgen.

På dette tidspunktet er det fortsatt ikke offentlig kjent at ungarske Ferencvaros ønsker seg RBKs storscorer Kristoffer Zachariassen, som samme dag var i Ungarn og møtte klubben.

Discovery var først ute med å melde om at Zachariassen var på vei til Ferencvaros. Nyheten sprakk like før Rosenborgs trening torsdag, der Zachariassen ikke deltok.

Zachariassen-overgangen kan gi 22 millioner kroner totalt om alle bonuser utløses. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Etter det Adresseavisen kjenner til er det snakk om en overgang med en totalramme på om lag 22 millioner kroner.

Det er i tilfelle det største Rosenborg-salget siden Fredrik Midtsjøs overgang til AZ i 2017. Han gikk til nederlandsk fotball for i overkant av 20 millioner kroner.

Siden har spillere som Birger Meling, Anders Trondsen, Issam Jebali, Torgeir Børven og Jacob Rasmussen alle blitt solgt til utenlandske klubber, men ikke for tilsvarende summer.

Holse-beilere

Torsdag ettermiddag kom bekreftelsen på at overgangen er i boks. Dorsin vil ikke kommentere overgangssummen, men sier:

– Jeg mener vi fikk et veldig bra tilbud, og Kristoffer hadde også lyst. Det var en bra greie for ham, og da var det perfekt for alle.

Og i onsdagens intervju bekrefter han altså at interessen for RBKs spillere har begynt å ta seg opp.

Åpenbart for Kristoffer Zachariassen. Men også Carlo Holse har sine beilere. Dansken gjorde en god figur for det danske U21-landslaget som var få minutter unna å ta seg til en EM-semifinale tidligere i sommer.

Mikael Dorsin er godt fornøyd med salget av Zachariassen. Foto: Christine Schefte

- Ja. Carlo er vel en av dem som har tatt størst steg individuelt hos oss, og han har vært god. Det er en del som ringer og spør om ham, det er det. Sånn er hverdagen, vi ringer og har dialog om andre spillere også. Det er en del av jobben, sier Dorsin.

Holse kom til Rosenborg fra FC København foran fjorårssesongen. 22-åringen sier han foreløpig ikke har hørt om noen interesse fra andre klubber, og at agenten hans tar seg av den biten der.

- Akkurat nå skal jeg ingen steder. Jeg har kontrakt her og er glad for å være her. Jeg spiller best når jeg er glad og føler jeg hører til, og det føler jeg at jeg gjør her, sier han.

Mellomsteg

Samtidig er han klar på at Rosenborg ikke er hans endestasjon, og mener Zachariassen-overgangen er et godt signal – i hvert fall om man ser bort fra at Rosenborg mister en god fotballspiller.

Et signal til aktuelle spillere om at RBK kan være et springbrett til andre ligaer.

- Om han skal til Ungarn, er vel det bra for klubben og for ham selv. Jeg er glad på hans vegne. Selvfølgelig er det fett å se Rosenborg selge til større klubber. Det skal de gjøre, det er Norges største fotballklubb, sier han.

Carlo Holse valgte Rosenborg da han forlot FC København, og mener Lerkendal er et godt mellomsteg for ham. Foto: Christine Schefte

Og melder at nettopp det er en av årsakene til at han 19 år gammel valgte å flytte fra København til Trondheim.

- Jo, selvfølgelig. Man kan si at jeg dro hit som et mellomsteg til at jeg skulle til noe større. Det var planen hele tiden. Hadde jeg valgt en mindre klubb enn Rosenborg, hadde ikke skrittet blitt så stort som jeg gjerne vil ha om jeg spiller bra her. Dette skal være et mellomsteg til noe større, og det er fett å se at om man gjør det bra her, er det noe stort i vente, sier Holse.