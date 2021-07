Borgli er lagets eldste, men ønsker ikke ekstra ansvar før OL-debuten

Sandnes-syklisten vil helst fokusere på seg selv når fellesstarten for kvinner braker løs søndag morgen.

Stine Borgli (31) debuterer i OL. Foto: Anders Minge

Alexander Larsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg er ikke nødvendigvis den med mest erfaring. Det virker som at alle har sine egne rutiner, sier Stine Borgli til NTB.

Borgli er den eldste i den norske OL-troppen bestående av Katrine Aalerud (26), Stine Borgli (31), Tobias Foss (24), Markus Hoelgaard (26), Andreas Leknessund (22) og Tobias Halland Johannessen (21).

Ingen av dem har tidligere erfaring fra OL.

– Vi er ikke et stort lag, vi må bare følge med på hva de sterke nasjonene med fire ryttere på laget gjør. Det kan være at jeg går med i et brudd. Hvis jeg er veldig godt forberedt med varmetilvenning, akklimatisering, klarer å snu døgnet og spiser riktig, så har jeg et godt utgangspunkt til å få et godt resultat, sa Borgli til Aftenbladet før avreise til Italia og senere til Tokyo.

Og snakket videre om den ukjente løypen som venter dem i Tokyo:

– Vi har ikke vært og sett og testet løypa fysisk, det er det kun et par i forbundet som har gjort. Så vi må se hva som møter oss før vi legger den endelige planen.

Den manglende erfaringen bekymrer ikke teamleder Hans Falk.

– Det er et tegn på at vi har mange unge med god kapasitet. OL-erfaringen kan de ta med seg videre, men vi er ikke her bare for å lære. De har prestert bra og er blitt tatt ut på Grand Tour-lag. Det er ikke bare fordi de er unge, sier Falk på et pressemøte foran OL-rittene i helgen.

Uno-X-kaptein Markus Hoelgaard er på samme linje som laglederen.

– Vi er alle på forholdsvis samme alder, og vi kjenner hverandre godt. Det blir litt avslappet stemning, og vi kjører med avslappede skuldre, sier Hoelgaard til NTB.

Han er klar på at de er motiverte til å kjøre bra, men at det er godt å kunne kjøre uten altfor mye press.

– Vi er i utfordrerposisjon. Vi er motiverte for å kjøre bra, men samtidig uten press. Alle er litt på samme linje, fortsetter han.

Kapteinsrollen

I landeveisrittet stiller Norge med Tobias Foss som mannen de skal kjøre for. Han selv vil imidlertid ikke spille kapteinsrollen så altfor mye opp.

– Jeg føler at det er naturlig. Vi er ikke her for å forsvare en plassering, og jeg håper at jeg kan få styrt gutta greit, og at de også får gått for sine egne muligheter, sier Foss.

Det er tempoen han selv tror blir høydepunktet. Foss tok en imponerende 9.-plass sammenlagt i Giro d'Italia tidligere i år, der han ble nummer tre på åpningsetappen i tempo. Han tråkket dessuten inn til 4.-plass på tempoen i Baskerland rundt og ble norsk mester i øvelsen i juni.

– Jeg kan strekke meg så langt som å si at topp fem er mulig. Løypa passer meg bra, sier han om tempomulighetene.

Debutanter

Tobias Halland Johannesen, som kom inn for en skadd Sven Erik Bystrøm, gleder seg til OL, men er påpasselig med at han ikke skal vise storkanonene for mye respekt. Han peker spesielt mot Tadej Pogacar, som nylig vant Tour de France.

– I frokosthallen spiser man jo frokost med Pogacar. Men når man kommer i feltet så må man ikke vise for mye respekt, sier han og legger til:

– Dette blir vel mitt tredje eller fjerde landeveisritt på seniornivå.

Herrenes fellesstart går av stabelen natt til lørdag norsk tid, mens kvinnenes løp starter tidlig søndag morgen. Begge lags tempoløp går tidlig onsdag morgen, men der er det bare Tobias Foss og Andreas Leknessund som skal delta for herrene. Aalerud deltar for kvinnene.