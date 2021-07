Uventet gladnyhet: Lasse (26) høyaktuell for comeback

Her trener Lasse Nilsen med resten av TIL-laget. Et overraskende bilde, bare drøye tre uker etter at han ble skadet.

SPILLEKLAR? Lasse Nilsen på trening i solsteika onsdag. Årsaken til hodeplagget er ifølge Nilsen at han var blitt solbrent helt der oppe. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Et par minutter før pause mot Stabæk på Nadderud midt i juni smalt det. Lasse Nilsen tok seg til baksiden av låret, og måtte umiddelbart av.

I ettertid ble det sagt at han skulle være ute i fire til seks uker. Men onsdag, bare drøye tre uker senere, var Nilsen i full trening med laget. Og prognosene er positive.

– Veldig positivt at han er tilbake. Den typen skade er ofte flere uker lengre, og vi skal ikke jinxe noe her nå, sier Tom-Erik Richardsen, fysioterapeut i TIL.

Richardsen har jobbet intensivt med den venstre vingbacken, for å han tilbake.

– Etter treningen tok han seg til låret, uten at det egentlig var noe. Den spøken skal han få godkjent for, sier Richardsen med et smil.

– Kan være tilgjengelig mot Brann

Hovedtrener Gaute Helstrup har måttet stille uten en rekke sentrale spillere. Men kan nå få en litt uventet gladnyhet før lørdagens viktige kamp mot Brann i Bergen.

– Fortsetter Lasse som nå vil han kunne være tilgjengelig på lørdag. Vi må være smart med hvor mye spilletid vi gir han, og han tåler ikke 90 minutter. Men han tåler langt mer enn 10 minutter, fastslår Richardsen.

Torsdag morgen forteller Nilsen selv at han ikke har fått noen reaksjoner på onsdagstreningen. Det er gode nyheter for TIL.

– Inn mot treningen i går hadde jeg hatt en rekke tester som tilsier at jeg tåler en full økt, så jeg er ikke overrasket over at det gikk bra, sier Nilsen til iTromsø.

For selv om han tidsmessig er foran skjemaet, er Nilsen klar over at slike skader fort kan slås opp igjen. Han trenger ikke se lenger enn til en lagkamerat.

– Jostein Gundersens skade var ganske lik min, og den har tatt litt mer tid, fastslår Nilsen.

I perioden Nilsen har vært ute har TIL ikke vunnet noen kamper. Han forteller om en spillergruppe som er sulten på en trepoenger i Bergen.

– Vi har vært en gjeng som har vært ute nå, og som forhåpentlig kan hjelpe laget når vi er tilbake, sier Nilsen.

Eric Kitolano og August Mikkelsen Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Flere tilbake

For ikke bare Nilsen kan bli å se mot Brann. Også August Mikkelsen, Jostein Gundersen og Eric Kitolano trente for fullt med «Gutan».

– Fortsetter det som nå vil August være aktuell. Lovende ser det også ut med Jostein Gundersen. Kitolanos skulderskade skal belastes stadig mer, så vi ser hvor mye han tåler i dueller.

Jostein Gundersen Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Mikael Norø Ingebrigtsen er aktuell for å være i en tropp.

– Utfordringen er at vi har ikke klart å belaste foten så hardt, så løpsbiten har vært trøblete der. Men han er på vei, sier Nilsen.

For Runar Espejord kommer Brann-kampen for tidlig.

– Jeg tviler, svarer Richardsen på spørsmål om TIL-spissen er med i en tropp lørdag.

– Vi ser at det går veldig fremover med Runar. Vi prøver å røske opp ting fra gammelt av, sier Richardsen.

Dermed er RBK-kampen søndag om en drøy uke den neste kampen Espejord er aktuell for, og også den siste i hans nåværende leieavtale med TIL. Som iTromsø tidligere har skrevet taler mye for at låneavtalen fra Heerenveen forlenges ut 2021-sesongen.