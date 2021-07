Slik er Høgmos nye liv i Sverige

Europacup, redningsaksjon, hotelltilværelse og jevnlig kontakt med TIL.

TRENERPROFIL: Per-Mathias Høgmo har en lang CV som fotballtrener. Foto: Adam Ihse/TT/NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Per-Mathias Høgmo har vært i svenske Gøteborg i en måneds tid. Tilbake som fotballtrener på toppnivå, for første gang siden han gikk av som landslagssjef i 2016. Denne gangen som sjef for Häcken i Allsvenskan, som lå sist før Høgmo overtok.

Sist helg startet veien mot trygg plass. 2–1 mot AIK ga Høgmo en drømmestart, og mer er i vente for gratangsværingen med fortid som både spiller og trener i TIL.

For etter at han forsvant ut fra søkelyset i landslagsvarmen, havnet han inn i Fredrikstad der han var både trener og sportssjef. Men det siste året har han vært leder for trenerutdanningen i det norske fotballforbundet. I en alder av 61 år, der mange ville tenkt på å trappe ned, lot Høgmo seg friste, da henvendelsen fra Sverige kom.

– Det kom en forespørsel, og jeg ble spurt om å ta en uformell samtale med Häcken. Jeg ble imponert over det de fortalte, og da tenkte jeg at dette har jeg lyst til, sier Høgmo til iTromsø.

Med tidligere erfaring fra Allsvenskan fra 2013, da han var Djurgården-trener, tente han på ideen.

– I tillegg holder laget til drøye to timer fra Jeløya, der jeg bor. Og da jeg snakket med familien sa de at jeg er best på treningsfeltet, og derfor må ta jobben, sier han med et smil.

SJEF: Per-Mathias Høgmo (i midten) på Häckens arena sammen med assistenttrener Martin Foyston (til venstre) og sportssjef Martin Ericsson. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Pendler hjem til Moss

Derfor bor Høgmo, som har signert en kontrakt ut 2023, inntil videre på hotell i Gøteborg, og pendler hjem cirka en gang i uka. Når vi begynner å snakke om avstander, drar Høgmo en historie om en finnmarking som hadde vært på fotballtinget, og hørt på sørnorske klubber som klaget på reiseavstander på 200 kilometer til kamp. Hvorpå finnmarkingen hadde respondert: «20 mil? Da deler vi garasje.»

– Det er gøy å være tilbake. Engasjementet er stort, og jeg tenker at når du er ute av treneryrket henter du energi som du drar med deg inn, sier Høgmo som forklarer hvordan han jobber for å snu den dårlige trenden.

– Å trykke på det knappene som går på profesjonalitet og intensitet. Være tydelig i spillet. Bygge laget på og utenfor banen, samt prøve å hente ut det beste i det enkelte, fastslår Høgmo om laget som i perioder har hatt 11 stykker på skadelista.

Han forteller om en profesjonell klubb med store ambisjoner. I fjor ble Häcken nummer tre i Allsvenskan, og var før 2021, tippet på rundt det samme. Klubben driver også den gedigne fotballturnerningen «Gothia Cup», der de har rundt 100 millioner i omsetning hvert år.

Klubben overtok også kvinnelaget Kopparberg (Gøteborg FC, som er et av Sveriges beste, og i år skal spille Champions League under Häcken-navnet. Noe som skjer på en nytt, lite og intimt stadion med plass til 7.000 tilskuere.

– Vi har et av de flotteste treningsanleggene, og det var her det svenske herrelandslaget lå før EM i sommer, forteller Høgmo, som også ser frem til europacup for sitt lag om et par uker. Da venter et dobbeltoppgjør i den nye europaturneringen Conference League, mot skotske Aberdeen. Sist gang Høgmo trente et lag i Europa var tilbake i 2012 i Tromsø.

– Jeg har friskt i minne kampene mot Atletic Bilbao og Partisan. De vi ble henholdsvis bortdømt og gikk ut på minste margin, sier Høgmo, som følger sin gamle klubb i nord tett.

– Jeg følger med, og snakker med folk, som TIL-tilhenger på min hals, sier Høgmo, som har sett at laget har slitt litt i sesongstarten.

– Det er jo ikke uvanlig at det første året er krevende, sier Høgmo.

– Trenger ressurser og faglig styrke

Han har jevnlig kontakt med både hovedtrener Gaute Helstrup og fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen i TIL.

– De må fortsette det solide fagarbeidet de driver på med der oppe, Omgivelsene må holde hodet kaldt, og skaffe de ressursene som trengs for team og spillertropp. For det er det det handler om i dagens toppfotball. Ressurser og faglig styrke, sier Høgmo som tror det sportslig sett vil løse seg for «begge» klubbene hans.

– La oss håpe at begge to ligger på trygg grunn i høst. Når du ligger sist, som vi gjorde i Häcken, handler det om å få nok poeng til å klare seg. Så får man ta den berømmelige neste kampen, sier Høgmo.