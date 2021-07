RBK- børsen: Svensker og Ceide rocket RBK videre i Europa

Svensk importene Dino Islamomic og Stefano Vecchia rocket inn RBKs to første mål. Innbytter Emil Ceide fant samme takt og scoret to ganger da RBK feide Hafnarfjordur av banen med 4–1 etter en underholdende 2.omg.

Svenske Dino Islamovic sørget for den viktige 1–0 scoringen da RBK lett gikk videre i Europa Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Her er Adressas dom på børsen:

ROSENBORG-HAFNARFJORDUR 4–1

Rosenborg: I følge Åge Hareide handlet kamp-planen om å spille kontrollert og balansert ut fra 2-0 ledelsen fra første kamp, men å opprettholde aggressivitet i press og dueller. Tam 1.omg uten skapte sjanser. Fikk et motspill imot der gjestene la seg lavt i etablert forsvar med Steven Lennon på topp som en ensom Robinson Crusoe på en fremmed øy. Var observante da gjestene kontret og fikk nok spillere på returløp til å hindre sjanser imot. Spilte slik Åge ønsket. Kontrollert. Hadde mye ball. Tok liten risiko. Gjestene kom høyere i banen etterhvert og stengte av Hansen i å spille ut via stopperne på 5m. Da slo Hansen langt mot Islamovic, men løpene rundt Dino for å vinne 2.ball var spede. Holmar Örn Eyólfsson stengte igjen bak mot sine landsmenn og lot de ikke slippe inn i kampen.

Fakta Rosenborg-Hafnarfjordur 4–1 Dagens Ivers: Holmar Örn Eyólfsson Målsjanser: 6-1 Lerkendal stadion Europa Conference League 2.kamp 5000 tilskuere Dommer: Ferenc Karako (Ungarn) Mål:1-0 Dino Islamovic 48.min (str), 2-0 Stefano Vecchia (53.min), 2-1 Gudmann Thórisson73.min, 3-1 Emil Konradsen Ceide 76.min, 4–1 Ceide 86.min. Gule kort: RBK: Stefano Vecchia,Vebjørn Hoff, Edvard Tagseth. Hafnarfjordur: Hórdur Ingi Gunnarsson, Eggert Jónsson Les mer

Effektive etter pause. Scoret på sine første sjanser. To dødball scoringer etter straffespark og fra et indirekte frispark punkterte siste rest av spenning. Gikk så fra å spille kontrollert til å angripe med flere spillere og til underholde. Og da Hareide foretok såkalt «coaching i verdensklasse» og satte inn innbytter Ceide som både raidet opp og skjøt inn 3-1 og løp seg inn bak forsvaret og skrudde inn 4-1 -var det faktisk ganske festlig på Lerkendal igjen.

NB: RBK debuterte i Europa 24.august 1965. Da ble Kr Reykavik fra Island slått 3-1 både borte og hjemme.

Andre Hansen-5

Lite å gjøre på sin vakt i 1.omg. Tok ingen sjanser i å spille ut kort da gjestene stod høyt. Kan ikke klandres for 2-1 målet.

Erlend Dahl Reitan-5

Mer angrepsving enn forsvars-back. Innledet med gode forseringer og skapende innlegg. Litt ut av posisjon ved 2-1.

Holmar Örn Eyólfsson-7

Helt sjef bak mot sine landsmenn. Brøt foran ofte mot feilvendt spiss. Fulgte opp i presset også på gjestenes halvdel.

Even Hovland-5

Kontroll defensivt. Gikk seg tidvis inn i press med ball unødvendig. Noen gode crossere.

Adam Andersson-4

To for korte cornere. I 1.omg. Tidvis kombinasjoner med Veccia og Tagseth. Traff ikke godt nok på innleggene.

Vebjørn Hoff-4

Kom oftest ned i banen og hentet ball i 1.omg som om han var sentral. Skapte ikke mye fremover.

Alexander Tettey -5

Brøt foran langs bakken. Duellerte ok på utspill i lufta. Mer tydelig som playmaker i 2.omg, men bør frispille angripere og indreløpere mer.

Edvard Tagseth-6

Tre pasningsfeil før pause. Solid i 2.omg Løpsvillig, mer fremoverrettet, skapende og bedre i vendingsspill.

Carlo Holse-5

Kort og fin assist til 2-0. Skapte tilløp til sjanse med et skrudd skudd like utenfor i det 25.min. Gode tekniske vendinger.

Dino Islamovic-6

Felt og fikk straffe. Scoret sikkert fra 11 m. Snappet til seg ball ved feil. Et halvslapt langskudd midt på keeper. En heade utenfor.

Stefano Vecchia-5

Startet sin første kamp på 70 dager. Fikk vist frem rockefoten da han curlet inn 2-0 på frispark. Skar inn tidlig på Reitans innlegg. Noen billige balltap under press.

Emil Ceide 30.min for Vecchia.-7

Strålende raid og skudd nede i hjørnet til 3-1. Skarpt løp i bakrom og kontrollerte ballen forbi keeper til 4–1

Anders Konradsen 18.min for Hoff

For lite tid til å bli vurdert. Kom inn i en god periode uten å skape mye selv.

VURDERT AV TOR ASLE KLEVELAND