Vasker hendene i Zalo og skrubber håndflatene med sandpapir. - Er litt nerdete

Da VM i roing ble avlyst, våknet skiløperen i Birgit Skarstein til liv igjen. Hun satser mot vinterens VM på hjemmebane, men først er hun gullfavoritt i Tokyo.

Birgit Skarstein må innrømme at hun er favoritt til å vinne gull under Paralympics. Men 32-åringen overlater ingenting til tilfeldighetene og har planlagt hver detalj for suksess. Foto: Kristin Svorte

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Siden 2012 har Birgit Skarstein alltid vært på pallen i roing. Med ett unntak. OL i Rio i 2016.

Fjerdeplassen i Brasil har hun brukt som motivasjon til å gjøre de riktige tingene med riktig kvalitet hver eneste dag.

Hun er definitivt på rett vei.

Nylig ble hun verdens første pararoer til å ro 2000 meter under ti minutter.

– Fins det en større favoritt til å vinne gull i Paralympics?

Birgit Skarstein trekker litt på svaret. Vi snakkes over facetime og det er ikke noen tvil om at 31-åringen prøver å vri seg unna spørsmålet. Men hun slipper ikke unna.

– I min klasse gjør det kanskje ikke det, erkjenner hun.

– Hvordan lever du med favorittstempelet?

– Jeg forholder meg ikke til det. Jeg tar det som en bekreftelse på at vi har levert på de punktene vi skal. Jeg tenker at jeg jager, at jeg ikke skal forsvare. Følelsen fra Rio er verdifull. Jeg skal slåss for gullet, ikke hente det, sier hun.

Birgit Skarstein er storfavoritt til å vinne gull i Tokyo. - Varmen var en av mine svakheter. Nå kan det bli en av mine styrker fordi vi har forberedt oss så godt, sier hun. Foto: Ørn E. Borgen

Uten trener i tre uker

Hun er akkurat ferdig med dagens trening. Intervjuavtalen med Adresseavisen ble gjort i mai, plottet inn i kalenderen i god tid.

God struktur og god planlegging. Det må være sånn. Birgit Skarstein ønsker full oversikt og kontroll, men nå opplever hun at noe er veldig annerledes.

– Hele teamet mitt er i Japan. Nå blir jeg alene i tre og en halv uke til jeg drar. Johan (Flodin, Skarsteins trener journ.anm) kommer tilbake 5. august. For meg handler de neste ukene om å opprettholde kvalitet uten støtteapparatet mitt, sier hun.

Birgit Skarstein vil vite alt om hvordan hvordan kroppen responderer og hvordan den kan kjøles den ned underveis i en konkurranse når varmen er ekstrem og luftfuktigheten høy. Foto: Olympiatoppen

Olaf Tufte og de andre roerne på landslaget skal i aksjon før henne. Deres OL-erfaringer vil være til god nytte for henne under Paralympics. 24.august gjelder det. Etter cirka 350 sterke tak i vannet får hun svaret på om det holder til gull.

– Guttene er kjempegode til å overføre kunnskap. Det er en konkurransefordel for oss at vi kan ha direkte erfaringsutveksling, sier hun.

Tyfoner og sidevind

Men det meste vet hun allerede. Som at Tokyo, akkurat som Rio, har potensial til å by på unormale forhold for en roer. Sånn er det når de skal ro i en trang kanal der de mest sannsynlig får sidevind fra venstre og motvind. Siden kanalen er trang, blir det bølger som slår i hver kant.

– Da blir det sideveis rekyl av vannet under overflaten og man kan få en del skjulte strømmer, forklarer Skarstein.

Hun forteller om tyfonene ute i havet som kan påvirke luftstrømmen og gi utforutsett kastvind. Og om temperaturen.

– Jeg har ikke kontroll på hva de andre gjør, men det handler om å gjøre det du kan for at sannsynligheten for å gjøre det bra er stor og at den er liten for at ting skal gå dårlig.

Ekstrem varmetest

Torsdag testet Birgit ut de ekstreme forholdene som kan oppstå i Japan. Det skjedde under en varmetest på Olympiatoppens klimarom i Oslo.

Denne temperaturkapselen måler kroppens kjernetemperatur når Birgit Skarstein tester ut forholdene som venter i Tokyo i Olympiatoppens klimarom. Foto: Privat

Temperatur: 35 grader. Luftfuktighet: 80 prosent. En temperaturkapsel målte kjernetemperaturen under økta som var konkurranselik ned til minste detalj.

I opplevd temperatur på over 50 grader rodde hun et maksløp på romaskin.

Hun skal vite hvordan kroppen responderer og hvordan de kan kjøle den ned underveis. Og hun skal vite konsekvensen varmen har på utstyret.

– Luftfuktigheten gjør at håndtakene blir glatte og man mister grepet, sier hun.

Løsningen er å vaske hendene i Zalo før man rubber håndflatene med sandpapir.

– Jeg er nerdete, smiler Skarstein. En nerd som jakter på den optimale aerodynamikken som gir henne de nødvendige hundredelene til å parkere konkurrentene.

– Man må bryte alt ned i små elementer og gjøre hver dag så bra som mulig, sier hun.

– VM-fest på hjemmebane

Hun er fullt og helt roer, men sekundært er hun også skiløper. En skiløper som ikke er på landslaget mer etter å ha måttet prioritere.

Da det ikke ble noe Paralympics i fjor, fikk Birgit Skarstein tid til å prøve nye ting - som å delta i tv-programmet «Skal vi danse». Her er hun på vei til trening. Foto: Kristin Svorte

– Da VM i Shanghai i oktober ble avlyst, så jeg at får mer rom i planen i høst. Nå er jeg ikke på langrennslandslaget og må kvalifisere meg for VM- troppen, men jeg tror jeg har forutsetninger for å klare det. Jeg må trene mot VM alene, og i det ligger det både frihet og ansvar. Det vil være en bonus med en VM-fest på hjemmebane, sier hun om vinterens høydepunkt i skiløypene på Lillehammer.

Hun er takknemlig for at hun får konkurrere og minner om at vi er halvveis inn i det andre året av en global pandemi.

– For mange av oss har det vært et tøft år. Vi må huske på alt vi har fått til og være litt stolt over at vi kommer igjennom det sammen. Jeg tror dette OL blir et bilde på hva vi får gjort med det vi har til rådighet. Og det handler ikke alltid om å være raskest og sterkest, men om i det hele tatt å stille til start, sier Birgit Skarstein.