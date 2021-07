La inn flere bud i vinter - i sommer får TIL konkurranse om Martin (25)

TIL har på ingen måte gitt opp å sikre seg Martin Høyland (25) som forlater Grorud i sommer.

FORTSATT AKTUELL: TIL hentet nylig Sakarias Opsahl (t.h.) tilbake på nytt lån fra Vålerenga, en overgang som blir permanent i sommer. De ønsker likevel fortsatt Martin Høyland (t.v.). Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL lå langflate etter Groruds midtbanespiller før sesongen. Da valgte klubben å ikke selge, siden de ikke hadde erstatter på plass, men håper at TILs interesse ville vedvare til et eventuelt sommersalg.

Nå er imidlertid én ting klart: Martin Høyland forsvinner i sommer, og TIL kan fort være førstevalget.

– Alt tyder på at han forsvinner så fort vinduet åpner, men hvor det vet jeg ikke, sier sportslig leder i Grorud, Richard Pedersen til iTromsø.

– Rett sum, rett klubb

Høyland har fortsatt sin gode form for Grorud denne sesongen, men klubben kommer til å selge i august, for å få noe igjen for spilleren, hvis avtale går ut etter 2022-sesongen.

Etter det iTromsø er kjent med skal Høyland være positivt innstilt til å flytte nordover. Men det er ingen automatikk i at TIL blir neste stoppested.

– Vi snakket med Lars Petter (Andressen) da han var her nede for litt siden, og sa TIL fortsatt var interessert. Så har det skjedd ting siden sist. Det er ganske mange som meldt seg på i senere tid. Vi har lovet Martin at kommer det rette budet for klubben og han, så får han dra i sommer, sier Pedersen.

Ifølge Grorud er det nå flere klubber som kjemper om spillerens signatur. TIL og Stabæk, som nylig ansatte fjorårets Grorud-trener Erik Kjønø som ny hovedtrener, er to av klubbene.

– Det er fire klubber som har forespurt seg. Før sesongen var det lag som så ut som klare nedrykkslag, som ikke er det lengre, så ting har endret seg mye. Det blir mye opp til Martin selv.

TIL er nært

Ifølge Pedersen begynner en overgang å nærme seg.

– Har dere satt en prislapp?

– Vi har bud liggende inne som har vært i nærheten av det vi kunne tenke oss, blant annet det siste budet fra Tromsø som kom i vår.

Det skal etter det iTromsø er kjent med ha vært på rundt en halv million kroner, som dersom klausuler hadde slått til, ville nærmet seg millionen.

Pedersen sier han ikke vet hva spillerens selv tenker.

– Det har skjedd en del siden sist. Kommer det rette tilbudet for klubben og han selv, så forlater han. Men at han spiller i Eliteserien, Danmark eller Sverige eller en annen plass enn Grorud etter sommeren, tror jeg er helt klart.

iTromsø har ikke lykkes å komme i kontakt med Martin Høyland, men team manager i TIL, Lars Petter Andressen, bekrefter til iTromsø at klubben fortsatt er interessert i spilleren.

– Han er fortsatt aktuell. Han er en spiller som kan bekle flere posisjoner og vi fortsatt er interessert i, sier Andressen.