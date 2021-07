Målene har rent inn – nå tar TIL grep: Henter Christophe (32)

Christophe Psyche blir TIL-spiller ut sesongen. Samtidig er det mer eller mindre klart at Martin Høyland velger Stabæk.

Christophe Psyche er på vei til Norge for å bli TIL-spiller. Foto: Heiko Junge

Den tidligere Kristiansund-spilleren på 189 centimeter skal etter det iTromsø er kjent med være klar for Gutan.

TIL har slitt voldsomt defensivt denne sesongen, og har sluppet inn 13 mål på seks hjemmekamper. Nå tar klubbledelsen grep, og henter den for tiden klubbløse franskmannen, som senest spilte for kypriotiske AEL Limassol.

– Vi jobber med å få han til Norge, samt få en medisinsk sjekk, sier TILs team manager Lars Petter Andressen til iTromsø.

Det betyr i praksis at partene er enige, men at legesjekk, karantene og innreisetillatelse må på plass. Dermed er det tvilsomt at han blir klar til søndagens cupkamp mot Alta, men at målet er å få han spilleklar mot Mjøndalen 8. august.

Christophe Psyche jubler etter scoring for Kristiansund i 2019. Foto: Ned Alley / NTB

Flere interesserte

Psyche har en fortid i norsk fotball. Han har flere sesonger i Kristiansund, samt at han tidligere har vært innom HamKam, Sogndal og LøvHam.

Ikke bare TIL skal ha vært interessert i Psyche. Etter hva iTromsø er kjent med var også Mjøndalen interesserte i å hente forsvarsspilleren.

Kristiansund-trener Christian Michelsen er en god venn av TILs hovedtrener Gaute Helstrup, og det er veldig sannsynlig at disse har snakket sammen, før denne avgjørelsen ble tatt.

Lørdag ettermiddag ble det også klart at tromsøværingen Ulrik Yttergård Jenssen fortsetter karrieren sin i nederlandske Willem II. Jenssen var lenket hjem til Tromsø, og etter det iTromsø vet sto TIL klare til å lage et tilbud hvis det hadde blitt aktuelt.

I forrige uke ble det også klart at Runar Espejord fortsetter i TIL på en utlånsavtale ut sesongen fra Heerenveen. Det som derimot fortsatt er usikkert er om danske Joachim Rothmann går ut låneavtalen sin fra danske Nordsjælland. Årsaken er at TIL vurderer å hente en annen spiss i stedet.

Nei fra Høyland

TIL har gjennom hele vinteren vært interessert i Groruds midtbanespiller Martin Høyland. Men klubben hadde ingen erstatter på plass tidligere i år, og sa dermed nei til TILs bud. Etter det iTromsø vet ønsket Høyland seg til Tromsø på det tidspunktet.

Interessen vedvarte, og i sommer har Grorud åpnet for å selge Høyland. Men etter at tidligere Grorud-trener Eirik Kjønø ble sjef i Stabæk, og la, i likhet med TIL, inn et bud på Høyland.

Det skal ha sendt Høyland i tenkeboksen, og endt med at han har valgt bort TIL.