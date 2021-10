Mads Voll-Austestad scoret to for Sola

Mads Voll-Austestad førte an med to mål i 5-1-seieren over Staal Jørpeland i G14 1. divisjon onsdag. Sola har tatt poeng i de siste fem hjemmekampene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp