Marius Lode er fri­stilt fra kon­trakten i Schalke 04

Forsvarsspiller Marius Lode (29) er enig med Schalke om å terminere kontrakten med den tyske fotballklubben.

Marius Lode har terminert kontrakten med Schalke. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det opplyser Schalke på Twitter.

– Ingen av partene var fornøyd med situasjonen, og det er årsaken til at vi møttes og ble enige om å terminere kontrakten, sier sportsdirektør Rouven Schröder i klubben i en pressemelding.

Schröder opplyser at avtalen er god «business» for klubben, og Lode står fritt til å finne seg en ny utfordring.

Lode gikk til Schalke etter å ha vært med på å ta Bodø/Glimt til to strake seriegull i 2020 og 2021. Midtstopperen står med to tellende landskamper for Norge.

Det har ikke gått helt veien for 29-åringen i den tyske storklubben. Der har han kun fått slippe til i seks kamper og står med 206 spilleminutter for blåtrøyene. Han noterte seg for to målgivende pasninger.

Kontrakten med Schalke strakte seg i utgangspunktet fram til juni 2024.

– Vi ønsker Marius alt godt videre, sier Schröder.