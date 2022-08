Myrlid-dobbel sikret seier

Brodd ga fra seg poeng for første gang siden 18. juni da Brann 2 vant 4-1 i 3. divisjon, Avdeling 3 i fotball for menn. Elias Heggland Myrlid scoret to av målene.

