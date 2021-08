Målene rant inn for Neo Dobson

Vard Haugesund slo til med storseier over Åkra i G14 1. divisjon. Det var Vard Haugesunds tredje seier på rad.

Vard Haugesund tok ledelsen tidlig i kampen ved Neo Dobson. Vard Haugesund var uheldig å laget selvmål allerede etter ni minutters spill. Samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen ett kvarter før pause, og avstanden mellom lagene økte da Tobias Syvertsen satte inn 4-0 for Vard Haugesund ett minutt senere.

Sikret seieren

Syvertsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Vard Haugesund noen minutter ut i andre omgang, og da det var spilt ett kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for Dobson. Det var Vard Haugesund-angriperens sjette mål for sesongen. Etter 60 minutter økte Vard Haugesund ved Mats Enehaug Tomren. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Sluttresultatet ble 0-7.

Vard Haugesund leder serien

Henrik Thorheim Ådland (Åkra G14) og Dobson (Vard Haugesund G14) fikk begge gult kort.

Etter mandagens kamp ligger Åkra på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Vard Haugesund er på førsteplass med tolv poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Åkra måle krefter med Djerv 1919, mens Vard Haugesund møter Trio.

