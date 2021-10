Overgrepssaken fra Branns nachspiel henlegges

En spiller ble i etterkant av skandalefesten på Brann stadion i august siktet for overgrep. Nå er saken henlagt.

Overgrepssaken mot en av spillerne som deltok på festen på Brann stadion i august, er henlagt.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane i en pressemelding.

– Jeg har i dag besluttet at voldtektssaken skal henlegges på bevisets stilling. Jeg er kommet til at strafferettens strenge beviskrav ikke er oppfylt i denne saken. Avgjørelsen beror på en totalvurdering av bevissituasjonen, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Avgjørelsen kom to dager etter at det i mediene ble kjent at politiet hadde innstilt på henleggelse. Det er satt en klagefrist på tre uker. Kvinnen som anmeldte saken, har ikke tatt stilling til om hun skal påklage henleggelsen.

– Min klient er orientert om statsadvokatens henleggelse. Vi vil nå sammen gå gjennom saken og gjøre en vurdering om veien videre, sier bistandsadvokat Beate Hamre til BA.

En annen spiller fikk status som siktet for en voldshendelse på det samme nachspielet. Den saken endte med et forelegg på 10.000 kroner, og mannen vedtok den. Han erkjente ikke straffskyld, men gikk med på å betale for å bli ferdig med saken.

Skandalefesten på Brann stadion ble holdt natt til 10. august. Den førte til at totalt tre spillere forlot bergensklubben, mens de ni øvrige Brann-deltakerne fikk en skriftlig advarsel.