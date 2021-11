Lewis Hamilton hyller legenden: – Vil leve videre

En av Formel 1-sportens aller mest kjente teamsjefer, Frank Williams, er død. Lewis Hamilton (36) mener at hans arv vil leve videre for alltid.

KING MAKER: Alain Prost (t.v.) er en av dem som har blitt verdensmester under Frank Williams (t.h.), som nå er død, 79 år gammel.

Publisert: Publisert: I dag 01:44

Formel 1-laget som er oppkalt etter Williams, tok syv VM-gull i førermesterskapet – i tillegg til ni titler i konstruktørmesterskapet.

Nå er legenden død. Han ble 79 år gammel.

– Sir Frank Williams var en av de snilleste menneskene jeg har hatt gleden av å møte i denne sporten. Det som han oppnådde, er noe helt spesielt. Helt til sine siste dager vet jeg at han forble en racer og en fighter i hjertet. Hans arv vil leve videre for alltid, skriver Hamilton på Twitter:

Mens Hamilton aldri har kjørt for Williams (selv om det ifølge godt informerte kilder var veldig nært at det skulle bli hans første Formel 1-team), har noen av de største Formel 1-heltene blitt verdensmestere nettopp for Williams:

1980: Alan Jones, Australia.

1982: Keke Rosberg, Finland.

1987: Nelson Piquet, Brasil.

1992: Nigel Mansell, Storbritannia.

1993: Alain Prost, Frankrike.

1996: Damon Hill, Storbritannia.

1997: Jacques Villeneuve, Canada.

Les også Verstappen straffet – og Hamilton kuttet ned på forspranget

I tillegg til disse er Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Ayrton Senna og Ricardo Patrese blant de mest kjente førerne som har vært en del av Williams-stallen.

– Jeg har møtt Frank Williams, kjenner mange av dem som har har kjørt for ham og vet at førerne satte stor pris på ham, sier Petter Solberg.

– Ved at han hele tiden har hatt sitt eget team, har det vært veldig personlig og spesielt for dem som har kjørt for ham, fortsetter Norges største motorsportsstjerne gjennom tidene.

– Frank hadde en lidenskap for biler, for racing. Det var ikke noe annet han egentlig var interessert i å drive med, sier Damon Hill til Sky Sports News.

– Den eneste personen jeg kan sammenligne ham med, er Enzo Ferrari. Han elsket Formel 1 og han elsket racing. Alle som driver et Formel 1-team, vil gjerne strebe etter hans prestasjoner og rekorden hans, fortsetter Hill – og mener at Williams «er en stor del av sportens historie».

Les også Ralf Schumacher: – Mercedes trenger ikke å jukse

Formel 1-teamet ble etablert i 1977. Williams ble rullestolbruker etter en bilulykke i Frankrike i 1986, men det hindret ham ikke i å være like aktiv. Frank Williams og datteren Claire trakk seg tilbake fra Formel 1-sirkuset da de i september 2020 solgte teamet til amerikanske investorer.

Dagens Williams-førere, George Russell og Nicholas Latifi, hyller også Frank Williams.

– Sir Frank var et så genuint fantastisk menneske, og jeg vil alltid huske latteren hans, sier Russell, mens Latifi ifølge BBC mener det er et stort tap både for teamet og sporten at han nå er borte:

– Det har vært en ære å representere navnet ditt på verdensscenen.

Flere norske racerførere hyller på Facebook Williams etter hans død. Tommy Rustad takker for at han fikk sjansen til å kjøre for Williams i BTCC-serien på slutten av 1990-tallet, og Stian Sørlie forteller at han i sin tid vant en pris som var satt opp av den nå avdøde teameieren.