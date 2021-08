Viking vant etter hattrick på bortebane

Mathilde Amdal Fiskaaen scoret tre mål og hjalp Viking til 9-2-seier over Madla i seriepremieren i J15 Elite, rogaland tirsdag.

Viking tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Fiskaaen, og Anna Holmebakken Nordstrand fikk nettsus og doblet ledelsen for Viking etter 15 minutter. Viking rykket ytterligere i fra da Thea Gustad Myklebust økte ledelsen tre minutter senere. Etter 19 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Iben Robertsen reduserte til 2-9. Fiskaaen økte ledelsen da hun satte inn 2-9 fem minutter før sidebytte, og rett etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Ved pause sto det 5-1 til Viking.

Målbonanza etter hvilen

Avstanden mellom lagene økte daAnna Malmin satte inn 2-9 noen minutter ut i andreomgangen, og Sara Bjerga Johannessen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 2-9 for gjestene sju minutter etter hvilen. Thea Sofie Bomo reduserte til 2-9 for Madla tre minutter senere. Etter 52 minutter økte Viking ved Johannessen, og Skjult personinfo økte ledelsen for gjestene da hun satte inn 2-9 et kvarter før full tid.

Viking serieleder

Madla møter Bryne 17. august, mens Viking spiller neste kamp mot Klepp 22. august.

