«Jeg visste at jeg skulle slå til en eller annen gang, spørsmålet var bare hvor og når»

Den talentfulle unggutten har blitt voksen og er i ferd med å få sitt store gjennombrudd i Eliteserien. Det har Harald Nilsen Tangen (20) jobbet hardt for.

Harald Nilsen Tangen, t.h., gratuleres av Sebastian Sebulonsen og Zlatko Tripic etter scoringen borte mot Vålerenga søndag kveld. Stortalentet er i ferd med å ta Eliteserien med storm.

– Det er veldig kjekt å være meg om dagen. Før denne sesongen hadde jeg et mål om at jeg skulle være på dette nivået. Jeg har enda mer i meg og gleder meg til fortsettelsen.

Harald Nilsen Tangen smiler i solskinnet på SR-Bank Arena et snaut døgn etter at han scoret målet som berget 1–1 for Viking mot Vålerenga søndag kveld. 20-åringen var Vikings bestemann i oppgjøret.

Restitusjonstreningen er unnagjort, samt et par runder fotballtennis sammen med Mai Traore, Zlatko Tripic og Kristoffer Løkberg.

Ingen full trening dagen etter kamp sammen med reservene. Nilsen Tangen er ingen reserve lenger. Han er en av de viktigste spillerne i laget og kan tillate seg en roligere økt med 90 minutter i beina fra kvelden i forveien.

Harald Nilsen Tangen sammen med Bård Wiggen da han signerte for Viking i 2016.

«Det ukjente stortalentet»

Harald Nilsen Tangen ble første gang omtalt i Aftenbladet i september 2015. Da skulle det 14 år gamle SIF-talentet til engelske Crystal Palace for å trene med klubbens G15/16-årslag.

I 2016 hadde Aftenbladet en sak med tittelen «Det ukjente stortalentet» om Nilsen Tangen. Da var han 15 år og tatt ut på Norges G15-landslag.

Senere samme år sendte Bayern München en speider for å se Nilsen Tangen i en G16 elitekamp mellom SIF og Sandnes Ulf. Spilleren scoret begge målene da SIF vant 2–0.

I august det året gikk Nilsen Tangen til Viking. Som en framtidens mann i mørkeblått.

Og nå er lysluggen i ferd med å slå ut i full blomst. På A-laget. For laget i hans egen by.

Her er Nilsen Tangen i samtale med tidligere Viking-trener Bjarne Berntsen under en A-lagstrening i Vikinghallen vinteren 2018.

Gnisten ble tent på ny

Allerede i oppkjøringen til årets sesong var det tydelig at det hadde skjedd noe med Nilsen Tangen mens han var lånt ut til Åsane i 1. divisjon siste halvdel av 2020-sesongen.

«Han krever sin plass i treningshverdagen» var omkvedet fra trenerteamet i Jåttåvågen. Nilsen Tangen hadde bestemt seg.

– Oppholdet i Åsane hjalp meg mye. Jeg fikk spille voksenfotball på et relativt høyt nivå, for et lag som passet meg bra med en spillende stil. Det var bra for selvtilliten min. Før jeg dro dit hadde jeg ikke spilt så mange kamper, det var mye benken og fotball var egentlig ikke så kjekt, sier 20-åringen.

– Det tente en ny gnist i meg. Jeg hadde det steinkjekt. Da jeg kom tilbake til Viking tenkte jeg at dette skulle bli mitt år. Hvis ikke, så blir det ikke Viking på meg. Det var det jeg tenkte. Og så har det jo gått veldig bra.

Etter innhopp i de fire første kampene, ble han belønnet med sin første startplass for sesongen i bortekampen mot Haugesund. Da hadde han scoret i hjemmemøtet mot Mjøndalen runden før.

I kampen etter var han tilbake på benken, men siden har han vært bankers på laget og startet ni seriekamper på rad. Nilsen Tangen står med fire scoringer så langt i Eliteserien i år.

Harald Nilsen Tangen følte seg snytt for straffespark mot VIF. Like før slutt fikk han scoringen som førte til uavgjort på Oslo øst.

Hard jobbing

– Hvordan er det å sitte med den følelsen av at ting går bra?

– Det er deilig. Men jeg visste at jeg skulle slå til en eller annen gang, spørsmålet var bare hvor og når. Jeg ville slå til i Viking. Nå er det bare kjekt.

Det har vært snakket om talentet til Harald Nilsen Tangen i mange år. Men det er én ting å være talentfull midt i tenårene. Noe annet er å ta det med seg inn i voksenfotballen på høyeste nivå.

– Den veien er lenger enn folk tror. Det er så mye jobbing som ligger bak. Jeg har trent utrolig mye i mange år og får igjen for det nå. I kampene ser du at jeg står distansen og er blant dem som løper mest. Det er egentlig bare hard jobbing som må til. Da blir du vant til det som kommer. Det har hjulpet meg i hvert fall.

– Og en god dose tålmodighet?

– Ja, helt klart. Du hører ofte at du må ta vare på sjansen når du får den. Men det er lett å si. Skal du få en skikkelig sjanse, så må du få et par kamper. Det er umulig å komme inn i noen minutter og være blendende. Det handler om å spille kamper kontinuerlig. Folk har kanskje trodd at jeg bare har surfet på talentet mitt, men jeg skal love deg at det er mye trening som ligger bak.

Mentalt tøffere

Også i duellspillet gnistrer det nå av midtbanespilleren med den slepne teknikken, drivet i spillet og offensive innstillingen. Han har lagt på seg noen kilo muskler.

Men mest av alt handler det om det mentale.

– Du må gi litt mer blaffen og bare tørre å stå i de nærkampene og heller dele ut en liten ekstra dytt. Det er ingen kjære mor i fotball.

I takt med at Nilsen Tangens prestasjoner har blitt bedre og bedre, har også ansvaret kommet. Han merker stor forskjell.

– Jeg får mer ansvar og tar mer ansvar selv også. Og så er det er veldig deilig å være en som andre spillere kan komme til for å få råd og ikke bare være den som skal lære selv, gliser han.

Nilsen Tangen vokser på tilliten fra trenerne. Det er slutt på å gjemme seg inne i skallet etter en feil på banen. Nå rister han det av seg og prøver på nytt. Uten frykten for å mislykkes.

– Da jeg var ung lyktes jeg med stort sett alt jeg prøvde på, nå blir jeg stoppet. Men jeg gir meg ikke. Det sitter mye i hodet. Det kommer med selvtillit og erfaring.

Søndag kommer Rosenborg og Åge Hareide på besøk. Nilsen Tangen, som ble satt inn på Lerkendal da RBK vant 5–0 13. mai, er ikke voldsomt imponert av det trønderne har vist i år.

– Det blir steinkos å få dem hit. Jeg håper det kommer mange og ser på. Vi skal vise dem. Vi har litt å revansjere, sier Viking-kometen.