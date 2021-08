Haugar 4 seiret i målfest

Haugar 4 slo til med storseier over Nedstrand i serieåpningen i G13 2. divisjon, rogaland - avdeling 8.

Nedstrand tok ledelsen da en angrepsspiller scoret etter bare fire minutters spill, men spiller nummer ti utlignet for Haugar 4 etter 22 minutter. Haugar 4s spiller nummer ti gav laget sitt et forsprang da han satte inn 8-2-målet rett etterpå, men en av Nedstrands spillere utlignet da han satte inn 8-2 etter en halv time. En av lagets spillere sendte Haugar 4 i føringen på nytt da han satte inn 8-2 i samme minutt, og Haugar 4s spiller nummer tre sørget for at stillingen var 8-2 to minutter før hvilen.

Målbonanza etter hvilen

Spiller nummer tre satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Haugar 4 ti minutter ut i andre omgang, og spiller nummer 20 la på til 6-2 for Haugar 4 like etterpå. Haugar 4s nummer ti laget hattrick da han la på til 7-2 fire minutter før slutt, og to minutter senere var hattricket et faktum for Haugar 4s nummer tre.

Troner på topp

19. august skal Haugar 4 møte Djerv 1919 2, mens Nedstrand møter Suldal 2.

