Håndball-VM direkte

Igjen grunn til å minne om at Norges seiersrekord i VM og alle andre kamper er på 37 mål. Uruguay ble slått 48-11 under VM 2001, mens Australia måtte tåle 47-10-tap for Norge i VM 2005.

Norge har møtt Puerto Rico bare en gang før. Det ble seier 39-13 under VM i Danmark for seks år siden. Syv av kveldens spillere var også med den gang. Sanna Solberg-Isaksen satte inn seks mål.

