Maktdemonstrasjon av Carlsen - verdensmester etter ny russisk giganttabbe: – Hårreisende spill

DUBAI/OSLO (VG) (Jan Nepomnjasjtsjij-Magnus Carlsen 0–1, totalt 3,5–7,5) Jan Nepomnjasjtsjij (31) rystet sjakkverden nok en gang. Magnus Carlsen (31) utnyttet russerens tabbe og er verdensmester i klassisk sjakk

VERDENSMESTER: Magnus Carlsen vant VM i klassisk sjakk i Dubai 2021.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er veldig fornøyd med å beholde tittelen, selvfølgelig. Det var en veldig god prestasjon totalt sett. Det var lite feil og jeg var konsentrert ved brettet. Jeg gjorde ingen impulsive beslutninger, sier Magnus Carlsen til VG.

Han er verdensmester for femte gang på rad etter å ha smadret motstanderen. Hele tre partiet før slutt, er VM-kampen over. Nok en gang utnyttet han en gigantisk tabbe fra motstanderen.

– Jeg fornøyd at spillet holdt høy kvalitet, men de siste partiene blir veldig påvirket av matchsituasjonen. Det ville vanligvis ikke vært slik at seirene bare fløy inn på den måten, mener den ferske verdensmesteren.

Han synes det er vanskelig å rangere titlene sine.

– Den siste er alltid den deiligste, men jeg er bare fornøyd med å vinne, smiler Carlsen.

Dette er hans femte VM-tittel, noe den basketballinteresserte sjakkmesteren markerer med et bilde av legendariske Kobe Bryant:

Nepomnjasjtsjijs 23 trekk ble det avgjørende øyeblikket i det 11. partiet. Russeren tok tårnet til Carlsen, men klarte ikke å se den kommende dronningsjakken fra nordmannen. Etter det hadde han få problemer med å presse motstanderen i stykker.

– Det er dette «Nepo» vil bli husket for i denne kampen: Gigantiske tabber, sier VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Med svarte brikker sikret Carlsen sammenlagtseieren.

– Jan har kollapset på en måte ingen kunne forutse, sier den amerikanske stormesteren Hans Niemann til VG.

– For alle med øyne, er dette en katastrofe, sa verdens syvende beste spiller, Anish Giri, om russerens spill.

Dette er det tredje partiet i VM-kampen hvor Nepomnjasjtsjij gjør en utilgivelig feil som Carlsen straffer og sikrer seier i.

– Det har vært hårreisende spill av «Nepo» i andre halvdel av VM-kampen. Det er helt, helt uforståelig, mener Hammer om russerens spill.

Carlsen og Nepomnjasjtsjij ble sittende og snakke ved brettet etter at de hadde tatt hverandre i hånden.

– Han sa at han hadde blingset. Det var veldig rart, jeg tror en del av han hadde innsett at det ikke kom til å bli seier sammenlagt, forteller Carlsen.

Dette er 13. gang Magnus Carlsen tar en VM-tittel:

Fem i klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

Fem i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

Tre i hurtigsjakk: 2014, 2015 og 2019.

Carlsen har lagt grunnlaget for å forsvare VM-tittelen med seier i parti 6, 8 og 9.

De to første ble vunnet med hvite brikker, mens parti nummer 9 ble vunnet med svart - etter at Jan Nepomnjasjtsjij hadde tabbet seg ut.

Det er begrenset hvor mange tabber man kan tillate seg i en VM-kamp. Fredagens tabbe var dråpen som fikk vannet til å renne over «Nepos» skål.

– Magnus har vært den beste spilleren og gjort det utrolig godt. Når stillingene har gått ut av balanse, har Magnus vært veldig mye bedre enn Nepomnjasjtsjij, sier Carlsens danske trener, Peter Heine Nielsen, til VG.

Carlsen har hatt få vanskeligheter med russeren gjennom VM-kampen.

– De andre kampene har vært mer imponerende i den forstand at han har kjempet seg ut av problemer, mener Heine Nielsen om årets VM-kamp, når han sammenligninger med kampene mot Fabiano Caruana, Sergej Karjakin og Vishy Anand.

Magnus Carlsen ble tidenes nest yngste verdensmester (bare Garry Kasparov har vært yngre) da han slo Viswanathan Anand i Chennai i 2013. Siden har han forsvart tittelen mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016 og mot Fabiano Caruana i 2018.

Corona-pandemien gjorde at det ikke ble noen VM-match i 2020, men det internasjonale sjakkforbundet FIDE har et håp om at neste VM-finale skal gå allerede om et drøyt år - tidlig i 2023.

Nordmannen har for tiden samtlige tre VM-titler: klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.