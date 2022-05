Uefa har bestilt uavhengig gransking av finalebråket i mesterligaen

Det europeiske fotballforbundet har bestilt en uavhengig rapport rundt bråket som oppsto i forkant av Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid.

Det oppsto bråk foran mesterligafinalen i Paris.

Uefa opplyser på sine nettsider mandag kveld at den omfattende gjennomgangen som nå skal gjøres vil ta for seg beslutningene som ble tatt, ansvar og oppførselen til alle involverte parter.

Rapporten skal utarbeides av en uavhengig instans, og portugiseren Tiago Brandão Rodrigues har fått jobben med å lede arbeidet.

Rodrigues er portugisisk parlamentsmedlem. Han var utdanningsminister i hjemlandet i perioden 2015 til 2022. Politikeren er også tidligere medlem av styret i Det internasjonale antidopingbyrået (Wada).

Liverpool ba allerede søndag om en gransking av behandlingen klubbens supportere ble utsatt for før finalen på Stade de France nord for Paris. Mange har pekt på at bråket skyldtes dårlig organisering og ikke fansen.

Falske billetter

Uefa hevdet umiddelbart at flere tusen fans hadde kjøpt falske billetter til finalekampen, og at de falske billettene som ikke fungerte i billettkontrollen, forårsaket kaoset som oppsto. Kampen ble forsinket med 36 minutter.

Mandag ba Frankrikes idrettsminister Amelie Oudea-Castera om unnskyldning til de 2700 tilskuerne med billetter som aldri fikk sett finalen.

– Vi er ekstremt lei for at de ikke kom seg inn på Stade de France, sa hun.

Oudea-Castera gjentok samtidig at kaoset skyldtes engelske supportere som kom til Paris med falske billetter.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin hevdet på sin side at politiets resolutte innblanding hindret at det gikk liv tapt utenfor stadion i timene og minuttene før kampstart.

Brukte tåregass

Darmanin erkjente at enkelte polititjenestemenn hadde brukt tåregass for å roe gemyttene, men sa at de ikke kunne lastes for dette.

– Den beslutningen ble tatt for å redde liv, sa statsråden.

I Storbritannia uttrykte en talsmann for statsminister Boris Johnsen skuffelse over politiets handlemåte lørdag kveld.

– Vi er svært skuffet over hvordan de (Liverpool-supporterne) ble behandlet, sa talsmannen, ifølge AFP.

Halvparten av de arresterte etter kaoskvelden var briter. Mandag ettermiddag kom også beskjeden fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de vil kompensere for de 2700 med lovlige billetter som ikke kom seg inn på stadion.

Real Madrid vant til slutt 1-0.