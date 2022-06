Dette venter Norge i Nations League

I dag starter Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge veien mot Ståle Solbakkens store mål som landslagssjef: EM i 2024.

SAMMEN MOT EM: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge under gårsdagens trening.

En ny runde med Nations League starter og Solbakkens menn får seg en real test med en gang, borte mot Serbia.

Denne sommeren og høsten venter doble oppgjør mot Serbia, Sverige og Slovenia i B-divisjonen, nest øverste Nations League-nivå. Først ut er bortekamper mot Serbia og Sverige (søndag).

– Det blir spennende å se hvor nære vi er. Med tanke på at to av kampene går på bortebane, vil det gi en sterk pekepinn på hvor store steg vi har tatt. Serbia har hatt en sterk periode etter at de fikk ny trener. Det vil bli en fin førstetest for oss, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

Fakta Slik starter Norge Som VG meldte tidligere torsdag, starter disse 11 for Norge i 4-3-3: Nyland - Holmgren Pedersen, Strandberg, Østigård, Meling - Ødegaard, Aursnes, Berge - Elyounoussi, Haaland, King.

Fredrik Aursnes starter sin første landskamp.

På benken: Hansen, Grytebust, Thorsby, Normann, Ryerson, Hauge, Bjørkan, Thorstvedt, Sørloth, Dæhli, Hanche-Olsen, Moe. Les mer

Stjernespissen Dusan Vlahovic mangler for serberne. Solbakken advarer likevel mot at laget er full av offensiv kraft som kan by på problemer for Norge.

– De har veldig gode offensive styrker, også uten Vlahovic. De har Tadic, som leverer enormt med målpoeng i Ajax. Vi må også nevne Alexandar Mitrovic og Sergej Milinkovic-Savic. I tillegg har de offensive kanter. De har mange strenger å spille på, sier landslagssjefen.

Han forventer også tøffe oppgjør mot svenskene.

– Vi vet hva Sverige står for. De er bunnsolide. I tillegg har de mange offensive skyts, spesielt med Kulusevski, Isak, Forsberg med flere.

UEFAs «nyvinning» fra 2018 skal snart i gang igjen. Etter at den siste runden endte med annenplass bak Østerrike, er de fleste nordmenns hittil sterkeste Nations League-minne knyttet til skuffelse og fortvilelse i playoff-semifinalen mot nettopp Serbia, som ble spilt i oktober 2020 – et halvt år etter opprinnelig berammet.

Serbia vant på Ullevaal, men tapte mot Skottland i finalen. Skottene fikk EM-plassen, både Serbia og Norge måtte bli hjemme.

Mannen som senket Norge på Ullevaal i oktober 2020, er fremdeles Serbias store stjerne. Sergej Milinkovic-Savic er Lazios store hærfører og var lenge sett på som en av Fotball-Europas mest spennende midtbanespillere. Til tross for utallige spekulasjoner, har 27 år gamle Milinkovic-Savic blitt værende i klubben han signerte for i 2015.

Dragan Stojkovic er landslagssjef. Han fikk jobben for et drøyt år siden, og var derfor ikke med da Norge ble slått ut av Nations League inn mot EM i 2021.

SJEFEN: Serbias landslagssjef, Dragan Stojkovic.

Sverige trenger ingen videre introduksjon. Dessverre blir vi snytt for superduellen mellom Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland, ettersom den 41 år gamle supersvensken er ute av spill i opp mot åtte måneder etter å ha operert kneet i forrige uke.

De siste årene har Real Sociedad-spiss Alexander Isak utkrystallisert seg som den store profilen på det svenske landslaget. Stjerneskuddet Anthony Elanga har tatt Manchester United med storm denne sesongen, og vil nok by Stefan Strandberg, Birger Meling og de andre norske forsvarsspillerne på problemer når lagene møtes søndag kveld.

ELEVEN OG LÆREMESTEREN: Anthony Elanga gløtter bort på sitt store forbilde, Zlatan Ibrahimovic under en pressekonferanse tidligere i år. Milan-spissen mister oppgjørene mot Norge etter å ha gjort et inngrep i kneet.

Tidligere landslagstrener og nå trener for svenske Häcken, Per-Mathias Høgmo, vurderer styrkeforholdet mellom Norge og Sverige slik:

– I utgangspunktet vil jeg tro at det er ganske jevnt, slik jeg leser bildet nå. Begge lag har solide midtbaner, mens Norge kanskje har en liten pluss i fremste ledd med vår gode Haaland i spissen. Så har kanskje begge de største utfordringene i bakre firer. Det er kamper med mange interessante spørsmål som vi får en del svar på siden de skal møtes to ganger. Da luker man jo bort litt av tilfeldighetene som kan rå når man bare møtes i én kamp. Analysen etter de to kampene blir spennende, sier Høgmo til VG.

Lagene møtes søndag kveld i Stockholm, før de igjen barker sammen en uke senere på Ullevaal. Janne Andersson sitter fremdeles i sjefsstolen etter å ha tatt Sverige til to strake mesterskap etter å ha fått jobben i 2016. Fjorårets EM endte i åttedelsfinale-exit for Ukraina, mens VM-plassen i Qatar glapp.

SUKSESS I SVERIGE: Per-Mathias Høgmo er sjef i Häcken.

Slovenia er nok det laget folk flest vet minst om. En nasjon som er mer kjent for skihoppere enn fotballstjerner. Derfor er det kanskje betegnende at det er sisteskanse Jan Oblak som er den største profilen, som i en årrekke har vært sett på som en av verdens aller beste keepere.

SKUDDSTOPPEREN: Atletico Madrid-keeper Jan Oblak.

Stjerneskuddet Benjamin Sesko har også gjort sine saker godt i RB Salzburg denne sesongen. Laget ledes av Matjaz Kek, som fikk jobben i 2018. Nasjonen har ikke vært i et mesterskap siden 2002.

Skulle Norge vinne sin gruppe, vil de rykke opp til nivå A inn mot neste kvalifisering. I tillegg venter en semifinale-playoff før en eventuell finale. Vinneren har sikret seg en plass i EM i Tyskland 2024.