Derfor showet han med Jakob: Luis’ finaledrøm ble oppfylt

EUGENE (VG) Guatemalas Luis Grijalva (23) gjorde det samme som Jakob Ingebrigtsen (21) da han foran oppløpet i 5000-kvalifiseringen veivet med armene mot publikum på VM-stadion. Men av helt andre grunner enn Norges gullfavoritt.

DRØMMESITUASJON: Luis Grijalva (t.h) tok teten i Jakob Ingebrigtsens kvalifiseringsheat på 5000 meter og holdt den stort sett hele tiden. Til venstre heat- og totalvinner Jacob Krop fra Kenya. I midten Etiopias Yomif Kejelcha som ble slått av Grijalva.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jakob Ingebrigtsen syntes publikum viste for liten begeistring for hans kvalifiseringsheat på 5000 meter natt til fredag norsk tid. Derfor begynte han å gestikulere for å oppildne det til å applaudere og egge løperne til spurtdyst om finaleplassene.

For Luis Grijalva dreide veivingen seg om feiring av egen prestasjon, og ikke minst det faktum at han faktisk er i VM – og der og da forsto at han ville være en av 15 som skal kjempe om medaljene på distansen klokken 03.05 natt til mandag norsk tid.

– Han begynte, og jeg lot meg rive med fordi jeg da visste at jeg var i finalen. Det er en ganske stor greie for meg. Det har vært målet mitt helt siden 1. oktober (i fjor). Det er alt jeg har tenkt på: «Hvordan skal jeg klare å ta meg til finalen?», svarer Luis Grijalva på VGs spørsmål om hvem av de to som startet å vinke først.

Han sier også at han visste at han kunne stole på «kicket» – fartsøkningen – sin, og at han var rustet til å gjøre det som måtte til.

– Å representere Guatemala, som ikke har så mange utøvere i friidrett og idrett i det hele tatt, er et stort privilegium. Å ha 14 millioner (Guatemalas innbyggertall: drøyt 16 mill.) mennesker i ryggen. Det er stort for meg og Guatemala å komme til finalen. Det er stort for hele Mellom-Amerika, sier han.

SES OFTE: Luis Grijalva bor og studerer i høytliggende Flagstaff (2000 moh.) i Arizona, der Jakob Ingebrigtsen oppholder seg flere uker hvert år.

Han tok seg til OL-finalen i Tokyo for 11 måneder siden. I den satte han nasjonal rekord med 13.10,09. I Bisletts Diamond League-stevne 16. juni i år ble han nummer 11 med 13.18,13, to og et halvt sekund bak Narve Gilje Nordås som satte personlig rekord med 13.15,82. To uker senere satte han nasjonal rekord på 3000 meter da han ble nummer seks med 7.38,67 i Stockholms Diamond League-stevne.

Les også Forbløffet konkurrenten: – Skal ikke gå an

I VM-kvalifiseringen i Eugene fikk han tredje beste tid totalt med 13.14,04, bak heatvinner Jacob Krop fra Kenya og Jakob Ingebrigtsen.

23-åringen bor og studerer i Flagstaff i Arizona. Hans livshistorie og karriere som mellomdistanseløper har vært og er alt annet enn enkel.

Han kom til USA da han var ett år gammel. Moren Myra Morales og faren Silverio Grijalva ble deretter skilt. Moren dro tilbake til hjemlandet med hans to brødre. For noen år siden ble en av dem skutt og drept der i en «drive by shooting», ifølge avisen Daily Republic.

Luis Grijalva er en såkalt udokumentert immigrant, en «Dreamer». Det er cirka 700.000 «drømmere» i USA, ifølge Wikipedia. «Dreamer»-ordningen ble innført av USAs daværende president Barack Obama for 10 år siden. Luis Grijalva kan bevege seg fritt i USA, men må gjennom en stor byråkratisk mølle hvis han vil konkurrere utenfor landets grenser.

Ifølge magasinet Lets Run kan søknadsprosessen ta opp til seks måneder, og påføre ham utgifter på 40.000 kroner – hver gang.

Da han skulle til OL i Tokyo fjor, fikk han innvilget utreisetillatelse tre dager før planlagt avreise fra USA. For å sikre seg start i Bislett Games 16. juni og Stockholm 30. juni, måtte han få en invitasjon fra arrangørene allerede i mars.

Tilbake i intervjusonen under Hayward Fields tribuner. På spørsmål om Jakob Ingebrigtsen, svarer Luis Grijalva «he’s amazing».

– Kapasiteten hans og det han presterer i så ung alder, er ganske utrolig. Jeg har stor respekt for ham. Han er mye i Flagstaff, så jeg ser ham rundt omkring. Det han gjorde på 1500-meteren, for så å være tilbake her nå (på 5000 meter), er veldig spesielt.

– Hvem tar gull søndag?

– Alle kan vinne. Jeg kan vinne. Hvem som helst kan vinne. OL-mester, VM-gull, verdensrekord. Det betyr ingenting da. Det som er sikkert, er at du ikke kan «gi» noe til noen. Du må stole på deg selv, svarer Luis Grivalja.

– Du så selvsikker ut?

– Ja, selvsikker og komfortabel. Til rett tid, svarer han.