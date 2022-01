– Når Haaland ikke scorer, blir han frustrert

Erling Braut Haaland har ikke scoret på to kamper, men det bekymrer ikke Dortmund-treneren.

Dortmunds Erling Haaland var ikke helt fornøyd med egen prestasjon mot Frankfurt.

NTB

Den norske landslagsspissen gikk målløs av banen både i Dortmunds siste bundesligakamp før julepausen, og da Eintracht Frankfurt ble slått 3-2 sist helg.

Fredag er Freiburg motstander på hjemmebane. Da Dortmund-sjef Rose møtte pressen torsdag ble det raskt snakk om Haaland og fraværet av scoringer i de to siste kampene.

Rose svarte at det er lett å se på superspissen at han ikke er fornøyd med uttellingen foran mål.

– Når Erling ikke scorer, blir han sint – akkurat som alle andre spisser. I kampen mot Frankfurt ordnet han en målgivende pasning for oss, så han er alltid viktig. Og vi er sikre på at han snart kommer tilbake til å score mål, sa Dortmund-sjefen.

Rose ga også uttrykk for at Haaland vet at han fortsatt kan forbedre deler av eget spill og pekte på hodespillet som eksempel.

Dortmund-treneren er trygg på at den norske landslagsstjernen raskt vil dukke opp i målprotokollen igjen.

– For meg er det ikke noe drama om Erling ikke scorer på to, tre fire kamper, sa Rose.

Haaland har spilt 12 kamper i Bundesliga for Dortmund denne sesongen, og står med imponerende 13 mål og fem målgivende pasninger.