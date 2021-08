Nora Mørk slo tilbake da Norge tok OL-bronse

TOKYO (VG) (Norge-Sverige 36–19) Nora Mørk (30) var mest opptatt av å snakke om dommerne etter semifinaletapet. I bronsefinalen lot hun sin eventyrlige venstrearm tale for seg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Hun var involvert i 11 av 19 mål da Norge avgjorde nabomøtet med Sverige allerede i 1. omgang. Seieren ble til slutt 36–19, og Mørk noterte seg for åtte scoringer.

Nora Mørk tar dermed sin andre OL-bronse. Hun har ikke gull etter som skade stoppet henne fra å spille da Norge vant gull i London i 2012.

– Dette betydde mye for Nora. Hun var veldig skuffet etter semien, men var en av dem som først tok tak og sa at vi skulle vinne bronsekampen, sier Marit Malm Frafjord til VG.

BRONSEJENTENE: Smilene var tilbake etter maktdemonstrasjonen mot Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Om følelsene som kom ut etter bronsekampen, sier Nora Mørk til VG:

– Jeg har egentlig bare stengt av de 48 timene og latt som om det ikke skjedde (i semifinalen). Det er bittersøtt. Jeg synes vi leverer en sterk prestasjon her, og man blir litt utladet.

– Jeg har jobbet hardt med meg selv og bare bestemt meg for at jeg aldri vil tilgi meg selv om vi reiser hjem med 4. plass. Jeg er glad for at vi avslutter på denne måten.

Norge fikk den revansjen de ønsket seg.

Les også Folkebørsen: Ga Sverige bronsesjokk

– Jeg er stolt over hvordan vi reiser oss i dag. Det var en tung dag i går, sier Camilla Herrem til VG.

Aldri har Norge vunnet så mye over Sverige i et mesterskap. «Rekorden» fra før var 33–20 i kvartfinalen i Rio-OL for fem år siden.

– Jeg synes det er fantastisk å se på. Jeg kunne ikke vært mer stolt av gjengen, sier Herrem.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Det har vært tårer, det har vært sinne, det har vært frustrasjon. At vi klarer å reise oss på den måten her er noe vi skal være «grævla» stolte over.

Hergeirsson forteller at han er veldig stolt. I intervjuet med Discovery tok han til tårene og måtte ta en lang pause da han snakket om oppreisningen etter semifinalen.

– Det har vært tøft på veldig mange måter, sier Hergeirsson til TV-kanalen.

– Det er som å stå i en møkkakjeller og måke skit, beskriver han overfor VG.

– Vi bestemte oss for at vi skulle reise herfra med ordentlig bra spill og medalje, forteller islendingen.

Også i 2016 og 2000 tok Norge bronse i OL. Dette er håndballkvinnenes syvende OL-medalje etter at det hele startet med de legendariske sølvjentene i Seoul i 1988.

Både i 2016 og i 2021 har Norge tapt for russerne i dramatiske semifinaler. På samme måte som i 2016 slo de grusomt tilbake og tok en storseier i bronsefinalen (36–26 over Nederland i Rio).

Les også Håndballjentene knust etter nytt semifinaletap: – En drøm som brast

Gullguttene Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) var på plass og heiet på håndballjentene. Mol har et spesielt forhold til norsk kvinnehåndball ettersom han er kjæreste med Vipers-spilleren Karoline Olsen.

GULLGUTTER: Anders Mol og Christian Sørum var på plass og fulgte bronsefinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Norge ledet 4–1, blant annet takket være målvaktscoring av Silje Solberg. De rødkledde var i 8–4 da den svenske landslagstreneren Tomas Axner måtte ta sin første timeout. Det hjalp ikke. Etter at Norge gikk opp til 12–5, måtte han igjen be om en stopp i spillet.

Les også Henny Reistad i tårer: – Jeg får det ikke til

Camilla Herrem, som måtte tilbringe mye av tiden på benken i semifinalen, blomstret og satte inn sitt tredje mål da hun økte til 13–5.

Derfra og inn så de norske håndballkvinnene seg aldri tilbake.

– Norge er veldig bra i dag. Vi får ikke stoppet dem, sier den svenske landslagstreneren Thomas Axnér i pressesonen etter kampen.

GLEDE: Stine Bredal Oftedal feirer sammen med målvakt Silje Solberg, som sto en strålende kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nora Mørk satte inn sitt femte mål for dagen da Norge for første gang ledet med ti mål på 17–7. Pauseresultatet var 19–7.

– Alt fungerer for Norge, sa NRK-eksperten Håvard Tvedten da de rødkledde bare fortsatte dominansen i 2. omgang.

– Det føltes tapt i pausen, sier svenske Linn Blohm til VG.

Mot slutten slapp Thorir Hergeirsson inn samtlige utespillere - mens de største stjernene fikk lov til å hvile seg på benken etter et tøft OL:

Norge har spilt fire OL-finaler og vant gull både i 2008 i Beijing og i 2012 i London.