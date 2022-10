Fotball­stjernens kone må punge ut med million­beløp

Rebekah Vardy (40) må ut med store summer etter at hun tidligere i år tapte rettssaken mot Coleen Rooney (36).

BITTER STRID: Coleen Rooney (t.v.) fotografert på mannen Waynes testimonialkamp på Old Trafford i 2016. Til høyre Rebekah Vardy fotografert under EM i 2016.

Ifølge The Guardian må Rebekah Vardy betale 90 prosent av Coleen Rooneys saksomkostninger, noe som vil tilsvare rundt 1,5 millioner pund (18 millioner kroner), etter at hun i sommer tapte saken mot den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooneys kone.

Det får samme avis til å skrive følgende om saken:

«Dette betyr at ikke bare tok Vardy frivillig en injuriesak som ødela hennes eget rykte, hun vil også ha betalt millioner av pund for privilegiet å bli offentlig ydmyket.»

Avisen The Daily Mail kaller det «et av de verste selvmålene i britisk rettshistorie».

HÅND I HÅND: Rebekah Vardy og hennes ektemann, Leicester-spiller Jamie Vardy, her avbildet mens de forlot rettssaken i slutten av juli i år.

De to fotballfruene møttes i retten i mai, etter at Vardy tok Rooney til retten for å ha «skadet omdømmet» hennes.

Rettssaken fikk enorm oppmerksomhet i England, og det hele startet da Coleen Rooney i 2019 anklaget Rebekah Vardy for å ha solgt opplysninger om henne til avisen The Sun.

Fakta Slik ble Vardy «avslørt» I 2019 tok Coleen Rooney til Twitter for å fortelle om en «belastning» som skulle ha plaget henne i flere år. I innlegget fortalte hun at over en periode på flere år skulle en person som fulgte hennes personlige Instagram-konto ha delt innhold derfra med avisen The Sun.

For å komme til bunns i hvem det kunne være som solgte opplysningene, la Rooney en felle. Hun stengte sine «Instagram-stories» for alle følgerne sine i fem måneder, bortsett fra Rebekah Vardy fordi hun hadde en mistanke. Likevel dukket de feilaktige historiene opp i The Sun.

Rooney skrev at hun blant annet la ut en feilaktig opplysning om at det var at det skulle ha vært oversvømmelse i kjelleren deres.

Ikke lenge etter anklagene fra sin tidligere venninne gikk Vardy selv ut på Twitter og avviste alle anklagene. Les mer

EKTEMANN: Coleen Rooney og tidligere Manchester United-stjerne og ektemann Wayne Rooney forlater rettssaken tidligere i sommer.

Tre år tidligere, i fotball-EM 2016, var ektemennene, Jamie og Wayne, sammen i Englands tropp. Den gangen var fru Rooney og fru Vardy venner og såkalte «wags» på landslaget.

«WAGs» er et hyppig brukt begrep i britisk presse og er en forkortelse for «wives and girlfriends», altså koner og kjærester, til idrettsutøvere. I England omtales akkurat nå rettssaken på fiffig vis som «Wagatha Christie».

I dommen som falt i sommer uttalte dommer Karen Steyn at de mente det var sannsynlig at Vardys tidligere agent, Caroline Watt, ga informasjonen til avisen.

– Uansett, bevisene viser tydelig, slik jeg ser det, at fru Vardy visste om og tolererte denne oppførselen, ved å aktivt sende henne skjermbilder av innleggene til Rooney, sa Steyn den gang ifølge Sky News.

Millionstraffen som Vardy har blitt tildelt skal være større enn i en del samsvarende saker, og skal ha blitt tildelt delvis fordi Vardy skal ha ødelagt WhatsApp-meldinger og annet bevis som var relevant for rettssaken.

The Guardian skriver at Vardy må ut med 800 000 pund umiddelbart, og at med de ytterligere betalingene vil summen strekke seg opp mot 1,5 millioner pund. Samtidig må Jamie Vardys kone betale sine egne saksomkostninger, noe som kan gjøre at den samlede regningen blir så stor som tre millioner pund (36 millioner norske kroner).

Hverken Vardy eller Rooney har uttalt seg etter omfanget av straffen ble klar tirsdag, men Vardy uttalte seg om påkjenningen da det var klart at hun gikk tapende ut av rettssaken.

– Det hele har vært forferdelig. På det verste var jeg bekymret for å være alene, for å forlate huset. Jeg var redd for å være ute på offentlige steder. Selv de minste tingene, som å gå på shopping, var grusomme, sa Vardy ifølge The Guardian.