VM-troppen klar: Tre lokale spillere tatt ut

Sander Sagosen er tilbake etter skaden og er stjernen i Norges tropp med 20 spillere som skal spille VM i Sverige og Polen på nyåret. I troppen er også tre lokale innslag.

Gøran Søgard Johannessen er klar for VM.

NTB

Kjetil Flygind Journalist

Landslagssjef Jonas Wille presenterte troppen mandag. Troppen inkluderer 20 spillere. Til mesterskapet i Sverige og Polen blir det 18 spillere.

Med i troppen er våre tre lokale spillere Alexander Blonz (22), Kristian Bjørnsen (33) og Gøran Søgard Johannessen (28) som er tilbake i mesterskap for Norge etter å ha mistet EM i januar i år med skade.

Landslagssjef Wille tok seg god tid under presentasjonen av VM-troppen og snakket litt om hver eneste spiller som ble presentert.

– Det har vært gøy, selv om det alltid er trist og vondt noen ganger å gi en negativ beskjed til en spiller. Generelt har spillerne som har fått den litt leie beskjeden, taklet det på en veldig bra måte, sa Wille.

Alexander Blonz (t.v.), landslagssjef Jonas Wille og Sander Sagosen avbildet under EM i fjor. Nå er alle de tre klare for VM på nyåret.

Sander Sagosen pådro seg et brudd i ankelen under en kamp i juni. Etter dette var han gjennom to operasjoner. Nå er han tilbake i spill for Kiel.

– Det er forskjellen på suksess og ikke suksess, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

Wille ble i sommer hentet inn som erstatter for Christian Berge. Østfoldingens kontrakt som landslagssjef varer til 2026.

Norge skal spille sine puljekamper i Krakow. Motstanderne er Nord-Makedonia, Argentina og Nederland.

VM starter 12. januar og varer til 29. januar.

Hele troppen:

Målvakter:

Torbjørn Sittrup Bergerud (Kolstad), Emil Kheri Imsgard (Elverum), Kristian Sæverås (Leipzig).

Utespillere:

Thomas Alfred Solstad (Bjerringbro-Silkeborg), Petter Øverby (THW Kiel), Magnus Gullerud (Kolstad), Sander Sagosen (THW Kiel), Gøran Søgard Johannessen (SG Flensburg-Handewitt), Christian O`Sullivan (SC Magdeburg), Tobias Grøndahl (Elverum), Erik Thorsteinsen Toft (KIF Kolding), Sander Øverjordet (KIF Kolding), Simen Holand Pettersen (Skjern), Vetle Eck Aga (Kolstad), Harald Reinkind (THW Kiel), Magnus Abelvik Rød (SG Flensburg-Handewitt), Kevin Gulliksen (Frisch Auf Göppingen), Kristian Bjørnsen (Aalborg), Sebastian Barthold (Aalborg), Alexander Blonz (Pick Szeged).