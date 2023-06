Viaplay-kollaps: Tror sports­rettig­heter kan være i spill

Viaplays utfordringer kan bety bytte av kanaler for sportsrettigheter, spår medieekspert.

SKI-RETTIGHETER: Viaplay sender store deler av verdenscupen i langrenn. Her fra ski-VM i Planica hvor Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug intervjuer Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. Til venstre Martin Johnsrud Sundby som har gitt seg som Viaplay-ekspert.

– Det er klart at dette er en alvorlig situasjon for Viaplay. Det blir spennende å se hvordan de løser dette når det gjelder kostnader. Jeg tror de står foran tøffe tak. Mediemarkedet sliter stort for tiden, med stagnerende premiuminntekter premiuminntekterinntekter fra abonnenter og reklameinntekter som faller stort, sier Lasse Gimnes, medieekspert i Gimcom.

Viaplay-aksjen raste mandag morgen rundt 60 prosent på Stockholm-børsen. Årsaken var at Viaplay dempet forventningene for deres resultat i 2023. Selskapet ser for seg et negativt driftsresultat på opp mot 1,5 milliarder svenske kroner.

Viaplay peker på nedgang i reklamemarkedet og lavere etterspørsel fra abonnentene. Planen om å kutte kostnader har gått saktere enn ventet.

Blant Viaplays største rettigheter i Norge, er Premier League til 2028, store deler av verdenscupen i vintersport til 2026 og Formel 1 til 2024. Viaplay har også håndball-VM, FA Cupen og tysk Bundesliga.

– Viaplay har vært en vinner på rettighetsmarkedet rundt sport de seneste årene. Jeg blir ikke overrasket dersom de selger noen av rettighetene i tiden fremover. Ikke minst rettighetene for vintersport kan fort bli solgt. Type NRK og TV 2 kan være potensielle kjøpere, sier Gimnes, som er rådgiver for Johannes Høsflot Klæbo og Karsten Warholm.

I fjor ble Viaplay enige med NRK om å dele rettighetene fra ski-VM i 2023 og 2025. Viaplay endte også med å dele rettighetene til sommerens fotball-VM for kvinner med statskanalen.

NTNU-professor Harry Arne Solberg, ekspert på sport og økonomi, tror Viaplay også taper store inntekter på grunn av ulovlig streaming.

– En ting som de sliter med pirat-seeing. Det er ganske vanlig. Jeg tror det er en viktig årsak, sier Solberg.

– Tror du Viaplay kan bli nødt til å selge unna rettigheter?

– Det er en mulighet. Det kommer an på hvor røde tallene er, som kun sjefene vet. Det er kjent at de sliter litt med å lykkes med skiidretten, men det blir bare spekulasjoner.

Viaplay har noen av de mest populære sportsrettighetene i Sverige, Danmark, Finland og Nederland. De har også satset i Storbritannia.

Mikael Olsson, analytiker i Dagens Industri, spør seg om Viaplay vil satse mer internasjonalt i fremtiden eller konsentrere seg om Norden.

– Det er ingenting som går som dem hadde håpet, sier Olsson.

Lasse Gimnes peker på at Viaplay ikke er alene om utfordrende tider, men at hele mediemarkedet sliter med reklameinntektene dette året.

– Utsiktene for markedene vi opererer i har endret seg betydelig og i et raskt tempo, og gjennomføringen av kostnadsprogrammet har ikke dempet effektene av disse forholdene i tilstrekkelig grad. Virkningen av den makroøkonomiske motvinden på virksomheten krever at vi utfører strategien vår annerledes, sier Viaplay-styreleder Pernille Erenbjerg i en pressemelding.

VG og Viaplay har et redaksjonelt og kommersielt samarbeid.