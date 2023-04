Mørk hyllet debutant etter Norge-seier: – Hun er et funn

Norges håndballkvinner våknet etter pause og knuste til slutt Montenegro 34-25 i en testkamp i Ørsta torsdag. Live Rushfeldt Deila herjet i landslagsdebuten.

Live Rushfeldt Deila leverte en kjempedebut for landslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nora Mørk bidro til at Norge slo Montenegro torsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Henny Ella Reistad under landskampen mot Montenegro torsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge tok tidlig ledelsen i kampen, men til pause var det Montenegro som hadde initiativet med 13-12-ledelse. Deretter handlet det meste om det norske laget, og anført av Esbjerg-duoen Nora Mørk og Henny Ella Reistad, ble det seier. De ble nylig cupmester i Danmark.

Mørk scoret sju mål i kampen, mens Reistad noterte seg for fire nettkjenninger.

– Vi har en tendens til å starte kamper uten fullt trykk. Vi kom oss til pause med en litt merkelig følelse, og så kom vi godt i gang i andre omgang, sa Mørk til TV 2.

Landslagsdebutant Live Rushfeldt Deila scoret fem ganger for Norge. Hun ble hyllet av Mørk etter kampen.

– Live Deila er bare et funn, rett og slett. Hun er rett og slett helt sinnssykt rå. Jeg får gåsehud når jeg tenker på at det var første landskamp, sa Mørk.

– Jeg hadde bestemt meg for at om jeg fikk muligheten, skulle jeg gå 100 prosent på, og det var akkurat det jeg gjorde, sa Deila til TV 2.

Kari Brattset Dale gjorde torsdag comeback på landslaget etter fødsel. Hun var tilbake i spill for klubblaget Györ i mars og spilte sin første landskamp på over ett år. Hun bidro med to mål i seieren.

– Det føltes veldig godt. Det føltes ut som om jeg var hjemme igjen. Det var veldig spesielt og jeg får litt gåsehud av å tenke på det, sa Dale.

Norge ble europamester like før jul etter seier over Danmark i finalen.

Testkampene mot Montenegro spilles samtidig som andre lag nasjoner spiller kvalifisering til VM. Norge er allerede klar for neste VM-sluttspill.

Lagene møtes på nytt i Volda lørdag.