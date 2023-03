Iskald Ødegaard-scoring da Arsenal svarte City: – Nesten uvirkelig

(Fulham - Arsenal 0–3) Ligaleder Arsenal hadde presset på seg i London-oppgjøret mot Fulham, men vartet opp med fotballfest.

Med det ga Arsenal det perfekte svar på Manchester Citys seier lørdag.

– For et signal å sende opp til de lyseblå i Manchester. Se på Martin. Se de berøringene, én, to og tre, han gjør akkurat det han skal.

Jan Åge Fjørtoft skildrer Ødegaards 3–0-scoring på tampen av førsteomgang.

– Han scorer sitt tiende mål i Premier League. Det er nesten uvirkelig. Det er nesten like uvirkelig som at han andre (Haaland) har scoret 28 mål. Ødegaard på ti mål som midtbanespiller!, sa Fjørtoft energisk i Viaplays pausesending.

Manchester City la press på sine rivaler fra London i går da de vant 1–0 over Crystal Palace. Skulle Arsenal mislykkes mot Fulham ville Haaland og co. bare ligge to poeng bak på tabellen i tittelkampen.

Men Arsenal fulgte opp og leverte en målrik førsteomgang mot Fulham.

Ødegaard var tilbake fra start etter å ha stått over torsdagens Europa League-møte med Sporting. Men det var ikke bare nordmannen som strålte i returen. Januar-signeringen Leandro Trossard var tilbake fra en lyskeskade han fikk forrige helg og leverte tre målgivende pasninger.

20 minutter var spilt da Gabriel rev seg løs i feltet og stanget inn 1–0 etter hjørnespark fra Trossard.

Så lempet den belgiske angrepsspilleren et innlegg i retning Gabriel Martinelli som kunne styre ballen i nettet med pannebrasken forbi en utspilt Bernd Leno til sitt 12. ligamål.

MÅL OG ASSIST: Gabriel Martinelli (t.v.) satte sitt 12. ligamål etter målgivende fra Leandro Trossard (t.h.).

Og den tidligere Arsenal-keeperen måtte fiske ballen ut av eget garn for tredje på overtid i første omgang. Nok en gang lempet Trossard læret inn i boksen, denne gangen til friskmeldte Martin Ødegaard som dempet ballen elegant før han iskaldt dro seg forbi to Fulham-forsvarere og plasserte den i nettet til 3–0.

Det var Ødegaards tiende mål i Premier League, noe som gjør han til den med nest flest mål for Arsenal, delt med Bukayo Saka og bak Martinelli.