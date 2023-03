Solbakken ser Haaland-forandring: – Det er null faresignaler

ULLEVAAL STADION (VG) Norges landslagssjef Ståle Solbakken (55) omtaler nok en gang kritikken av Erling Braut Haaland (22) som «absurd». Han mener at han ser en endring siden starten av Manchester City-karrieren.

TEAM: Pep Guardiola forsøker stadig å utvikle Erling Braut Haaland, som lørdag ble matchvinner i 1–0-seieren mot Crystal Palace.

Med 28 mål på 26 ligakamper er nordmannen suveren toppscorer i Premier League.

– Erling har jo mer enn gjort jobben sin, sier Ståle Solbakken – og påpeker at han har åtte mål mer enn nestemann på toppscorerlisten, nemlig Tottenham-spissen Harry Kane.

Mens Joshua King ble utelatt fra landslagstroppen, var Erling Braut Haaland – sammen med Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth – en av tre midtspisser som ble presentert på uttaket til EM-kvalifiseringskampene mot Georgia og Spania.

Under pressekonferansen sier Solbakken at Haaland har gjennomgått en forandring i spissrollen i Manchester City.

– Han jobber hardt og er mer delaktig i spillet deres. De bruker ham oftere nå enn det dem gjorde en periode. Det er null faresignaler. Han spiller på en av Europas beste lag. Han har sannsynligvis den mest meritterte og beste treneren, så det kan ikke bli bedre, sier Solbakken – og kaller kritikken av stjernespissen for «absurd».

Han mener også at City ikke er helt på samme nivå – og ikke like totaldominerende – som de har vært i tidligere sesonger. Tirsdag kveld er Haaland med fra start når Pep Guardiolas stjernegalleri spiller for en kvartfinaleplass i Champions League.

– Det er ikke den samme flyten i alle kamper, sier Solbakken.

Grafikken fra Sofascore viser at Haalands involveringer ikke er like sentrert innenfor boksen etter VM, som det var før VM.

Samtidig viser tallene at Haaland ikke er mer direkteinvolvert i sjanseskapingen enn han var før verdensmesterskapet i Qatar:

Også Guardiola har blitt konfrontert med kritikken av nordmannen. Spanjolen ser et forbedringspotensial.

– Jeg liker ikke at en spiller bare scorer mål innenfor 16-meteren. Det er viktig, og vi trenger det fra han, men i situasjoner utenfor motstanderens 16-meteren hvor han ikke kan score mål så trenger vi at han er mer aktiv, sier Guardiola før hjemmemøtet med RB Leipzig tirsdag kveld.

– Vi er nødt til å se på det, og han er nødt til å være mer involvert. Han har forbedret seg, men har er nødt til å gjøre det enda bedre, legger han til.

Hos den tyske motstanderen er det Haalands tidligere sjef som er manager.

– Hvis dere ikke vil ha ham, send ham til meg! Jeg tar ham, spøkte Leipzig-trener Marco Rose på mandagens pressekonferanse.

Tyskeren er inne på mange av de samme argumentene som Norges landslagssjef.

– Jeg er virkelig overrasket over kritikken. Han har scoret 28 mål på 26 ligakamper. Hvis du tar bort disse målene, vet jeg ikke hvor City ville vært i ligaen, sa Leipzig-treneren – og la til:

– Jeg vet egentlig ikke hva vi snakker om. Alle kjenner Haalands kvaliteter. Vi var i stand til å forsvare oss godt mot ham i første omgang sist, men du vil aldri klare å temme ham helt.