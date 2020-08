Knudsen sikret uavgjort for Jerv på overtid etter sjansefest

Raufoss så lenge ut til å trekke det lengste strået mot et sjansesløsende Jerv, men Espen Knudsen dukket opp på overtid og sikret nok et uavgjort.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jerv og trener Arne Sandstø fikk med seg ett poeng fra kampen mot Raufoss. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Raufoss - Jerv 1–1

Solomon Owusu scoret for vertene like etter pause med en kontant avslutning. Det så lenge ut til å holde helt inn, men helt på tampen dukket Espen Knudsen opp og stanget inn utligningen for Jerv.

Det betyr at Jerv fortsatt ligger på 8.-plass med 12 poeng.

Espen Knudsen reddet ett poeng for Jerv. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Intenst

Jerv var det førende laget store deler av første omgang, men Raufoss hadde også sine farligheter.

Nærmest scoring kom de da Lasse Berg Johnsen klønet det skikkelig til og forærte en hundreprosentsjanse til Jervs Pibe men argentinerens avslutning gikk i stolpen.

Les også Aremu mister nok en kamp. Vil ikke snakke om egen situasjon.

Omgangen svinget, men ingen av lagene klarte å omsette sjansene sine til scoringer. Dermed sto det 0-0 da lagene tuslet i garderoben til pause.

Fem minutter ut i andre omgang fikk imidlertid Raufoss hull på byllen. Kristoffer Nessø fant Owusu, som var rolig som skjæra på tunet da ekspederte kula i nettet bak Øystein Øvretveit i Jerv-målet.

Pibe pannebrasket ballen i målet like etter, men ble avblåst for offside. Pablo Sastro fikk en ny sjanse til å utligne på direkten etterpå, men en fantastisk redning av Raufoss-keeper Ole Kristian Lauvli avverget skuddet.

Knudsen-heading

Raufoss overtok mer og mer av spillet etter ledermålet, og var en liten stund nærmere 2-0 enn Grimstad-klubben var utligning.

Men Jerv kriget seg inn i kampen utover i omgangen og skapte flere gode sjanser, men klarte ikke å overliste Lauvli i Raufoss-målet. Sisteskansen spilte trolig en av sitt livs kamper og sto fram med flere kampavgjørende redninger.

Da det så ut til å ebbe ut i Raufoss-seier dukket Espen Knudsen opp og stanget ballen i lengste hjørnet etter et pent innlegg av Daniel Aase.

Neste oppgjør for Arne Sandstøs disipler er hjemmekampen mot suverene Tromsø. Kampen spilles mandag kveld.