Anniken, Sherin og Mona Obaidli fortviler etter forspilte sjanser under et tap i seriesammenheng i fjor. I dag skjedde det igjen, selv om de tre søsterne tronet øverst på Moldes toppscorerliste. Det var likevel ikke nok til å forhindre sesongens første serietap for MHK. Foto: Kjell Langmyren