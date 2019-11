Kan få Champions League-finalen til Ullevaal: – Et veldig viktig signal

Norges Fotballforbund og Oslo kommune har derfor søkt om å få finalen til Ullevaal i 2022 eller 2023. Avgjørelsen for begge årene faller i mars.

På et pressetreff fredag presenterte NFF og Oslo kommune søknaden. Den legger vekt på at en finale i Norge vil bidra til å øke engasjementet rundt kvinnefotballen i Norge, både på toppnivå og i barne- og ungdomsfotballen.

– At NFF og Oslo kommune kan samarbeide om å få blest rundt kvinnefotballen i Norge er et veldig viktig signal, sier Lise Klaveness, som er direktør for elitefotballen i NFF.

LES OGSÅ: Slik er Ada Hegerberg blitt tidenes mestscorende i Champions League

Må være med på utviklingen

I fjor var første gang at kvinnefinalen sto alene som et eget arrangement. Før har det vært en del av Champions League-finalen for herrene. Det føyer seg inn i rekken av ting som viser at kvinnefotballen vokser i Europa.

– Det er i ferd med å skje en kommersiell bevegelse i Europa, som gjør kvinnefotballen mer attraktiv. Vi er med på utviklingen med landslaget, mens klubbene sliter litt mer. En slik finale kan forandre på det, sier Klaveness.

Det jobbes stadig hardt med å få enda flere jenter til å spille fotball. Og ikke minst å gi jentene like vilkår for å lykkes som guttene. Idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, er klar på at det er en viktig grunn til at hovedstaden vil være vertskap for en slik finale.

– Fortsatt er det sånn at det finnes kjønnsforskjeller i fotballen. I Norge generelt og i Oslo. Nå har vi muligheten til å få de aller største stjernene i verden til Ullevaal, og noen av dem er også norske. Jeg har troen på at det kan gi en positiv effekt på kvinnesiden, sier Hansen.

SETT DENNE? UEFA innledet disiplinærsak mot Norges Fotballforbund

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Den første karbonnøytrale finalen

Konkurrentene til å få finalen er Polen, Italia, Nederland og Litauen. De tre førstnevnte har nylig hatt, skal ha eller skal søke om andre store fotballarrangement i Europa. Det styrker Oslos sjanser.

I tillegg vil NFF og Oslo få til et klimavennlig arrangement og gjøre Ullevaal til en bærekraftig arena. Dermed har de satt seg et hårete mål om at Champions League-festen på Norges nasjonalstadion skal bli den første karbonnøytrale finalen noensinne. Den ideen kan vise seg å bli avgjørende når UEFA skal fatte sin avgjørelse.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at UEFA har tent på den ideen. Hvor mye de vektlegger noe slikt i prosessen er vanskelig å si, men jeg er sikker på at det styrker søknaden vår, sier direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, som har utarbeidet søknaden.

Klaveness peker også på at Norge alltid har stått sterkt Europa når det kommer til kvinnefotball. Det gjør at hun har god tro på at de kommer til å få finalen enten i 2022 eller i 2023.

– Jeg håper virkelig vi får det. Det ville vært en slags milepæl og et veldig viktig steg for kvinnefotballen i Norge, sier Klaveness.