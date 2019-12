Slik dekker vi den avgjørende kampen mellom RBK og Ranheim

Klokken 18 søndag er det klart for lokaloppgjøret mellom Rosenborg og Ranheim. RBK kjemper for en topp 3-plassering, som gir mulighet til å kvalifisere seg for Europa-spill neste år. Ranheim kjemper for å unngå nedrykk i årets siste kamp i Eliteserien.

Adresseavisen sender direkte før kampen fra klokken 17.00 til 17.45. I sendingen, som blir ledet av Petter Rasmus, kommer blant annet RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug og Ranheim-sjef Frank Lidahl.

Kampen kan du følge med chat. Etter kampen blåses av, kan du se intervjuer med spillere og trenere direkte på Adressa.no.