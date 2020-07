Zidanes mesterverk: – Har åpenbart trykket på noen riktige knapper

Dyrekjøpte signeringer har ikke løst angrepsfloken i Real Madrid. Likevel kan storklubben torsdag vinne La Liga.

Zinédine Zidane gir instruksjoner i en drikkepause under en kamp mot Valencia nylig. Torsdag kveld kan han ta Real Madrid til en ny La Liga-tittel. Foto: Susana Vera, Reuters / NTB scanpix

Ett år er gått siden Real Madrid svidde av 1,6 milliarder på Eden Hazard og Luka Jovic. Alle trodde de skulle løse de liljehvites offensive problemer. Fotballgiganten hadde akkurat lagt bak seg en fiaskosesong med tredjeplass og stusslige 63 mål i La Liga.

Barcelona ble mestere med 19 poeng mer og 27 flere scorede mål. En ren ydmykelse sett med Real Madrid-øyne.

Men fjorårets milliardkjøp har ikke slått til. Ett fattig ligamål på Hazard og to på Jovic er den brutale fasiten. Og erkerivalen fra Catalonia blir igjen Spanias mestscorende lag, men det ser ikke ut til å få noe å si.

Torsdag kveld kan Real Madrid ta sin 34. La Liga-tittel. Det skjer om det blir hjemmeseier mot Villarreal. Full poengpott på ni kamper etter koronapausen har satt Zinédine Zidanes mannskap på gullkurs. Det skiller fire poeng ned til Barcelona, to runder før slutt.

– Jeg er nesten litt sjokkert. Folk håpet på 15–20 mål fra Jovic, og noe av det samme fra Hazard. Det har de ikke vært i nærheten av. Likevel har de klart å krabbe til seg seier etter seier. Jeg kan nesten ikke forstå hvordan det har vært mulig, sier daglig leder Ruben Skjerping i supporterklubben Real Madrid Norge til Aftenposten.

Fakta Real Madrid Stiftet: 6. mars 1902 By: Madrid, Spania Trener: Zinédine Zidane Utvalgte meritter: * La Liga: 33 * Champions League/serievinnercupen: 13 * Copa del Rey (spansk cup): 19 * Uefa-cupen: 2 Martin Ødegaard har vært under kontrakt med klubben siden januar 2015 Aktuell: Kan torsdag bli spanske ligamestere Les mer

Eden Hazard har hatt en turbulent debutsesong i Real Madrid etter milliardovergangen fra Chelsea. Foto: Murad Sezer, Reuters / NTB scanpix

Robuste bakover

Nøkkelen mener han ligger i måten Zidane har fikset klubbens forsvarsproblemer på. På 36 kamper har Real Madrid kun sluppet inn 22 mål. Det er halvparten av fjorårets tall.

– Det defensive har aldri vært så bra så lenge jeg har vært supporter. Zidane har på fantastisk vis gjort opp for utfordringene i angrep med å få skikk på forsvarsspillet. Det er unikt i Real Madrid, sier Skjerping.

Magnar Kvalvik følger La Liga tett som kommentator for Strive. Han påpeker at Barcelona har skuffet i det siste, men er imponert over jobben Zidane har gjort i sin første hele sesong etter comebacket som Real Madrid-trener.

– Egentlig ser laget ganske likt ut fra i fjor, så det er sterkt å lede laget til gull. Der har Zidane åpenbart trykket på noen riktige knapper, og det er helt klart noe ved ham. Da han forsvant, sank Real Madrid til en tredjeplass. Nå har han tatt dem tilbake til toppen igjen, sier Kvalvik.

Fakta Zinédine Zidane Fullt navn: Zinédine Yazid Zidane Alder: 48 år (født 23. juni 1972 i Marseille, Frankrike) Klubber som trener: Real Madrid (2016–2018 og 2019-) Klubber som spiller: Cannes, Bordeaux, Juventus og Real Madrid Kallenavn: Zizou 108 landskamper og 31 mål for Frankrike Meritter som trener: * Champions League: 3 (2015/16, 2016/17 og 2017/18) * La Liga: 1 (2016/17) Meritter som spiller: * VM-vinner i 1998 * EM-vinner i 2000 * Champions League: 1 (2001/02) * La Liga: 1 (2002/03) * Serie A: 2 (1996/97, 1997/98) * Årets spiller i verden: 1998, 2000, 2003. Les mer

Zinédine Zidane har erstattet kaos med harmoni i Real Madrid. Foto: Manu Fernandez, AP / NTB scanpix

Har motbevist skeptikerne

Zidane vant tre Champions League-titler på rad mellom 2016 og 2018. Og i 2017 loset han Madrid-klubben til dens første serietittel på fem år. Likevel har enkelte stilt spørsmål ved franskmannens faktiske evner som topptrener.

Den tvilen bør nå være borte for godt, mener Skjerping.

– Hvor mye mer kan han gjøre, egentlig? Vi snakker om en trener som har en helt enormt bra historikk på kort tid. Jeg kan ikke huske noen som har levert tilsvarende så tidlig i sin trenerkarriere.

Han viser til at 46-åringen med hell har fått fart på Real Madrids mest rutinerte spillere etter kaossesongen 2018/19. Da vendte han tilbake i mars etter to trenersparkinger i klubben.

– Zidane er en trener som mestrer relasjonsbygging. Spillerne elsker ham og er villige til å gjøre alt for ham. Det vises nå på banen.