Syk Moen må droppe løp på nasjonaldagen

Friidrettsprofilen Sondre Nordstad Moen sliter med magen og må ta seg en ufrivillig løpepause.

Friidrettsutøver Sondre Nordstad Moen er i Kenya. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

17. mai skulle trønderen, som fortsatt oppholder seg i Kenya, ha løpt «mairaton» i regi av Oslo Maraton. Det blir det ingenting av.

I en oppdatering på Facebook opplyser Moen at han har vært syk et par dager og at «magen sier han må holde seg i ro».

Oslo Maratons «mairaton» er et virtuelt trimløp som skal passe for alle – uansett alder og fysisk form. Det legges opp til at deltagerne hver for seg kan løpe en rekke ulike distanser.

Lørdag var rundt 7500 personer påmeldt. Langdistanseløper Sondre Nordstad Moen var blant dem. Trønderen har de siste månedene trent i Kenya.

