Carlsens superturnering handler ikke kun om sjakkpartier. Den er også et klart signal til hans forretningskonkurrenter.

NYHETSANALYSE: To selskaper kjemper om å bli størst på internettsjakk. Men det ene selskapet har Magnus Carlsen på laget. Og han pleier som regel å vinne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen under lanseringen av Magnus Carlsen Chess Tour torsdag. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

1 million dollar. Over 10 millioner kroner. Det er det Magnus Carlsen og Chess24.com kan lokke verdens beste sjakkspillere med i premiepenger i hans egen «Grand Slam»-turnering «Magnus Carlsen Chess Tour» utover sommeren.

Den totale premiesummen er like stor som potten det ble spilt om da Carlsen møtte Fabiano Caruana til offisiell VM-kamp i London i 2018. Den største fysiske turneringen, «Grand Chess Tour», skulle i 2020 hatt 1,25 millioner dollar i totale premiepenger, fordelt på fem turneringer gjennom hele året.

At «alle» sjakkspillere på kloden dermed ønsker å være blant de 12 inviterte i Carlsens tre forestående turneringer, sier seg dermed nærmest selv.

Over 10 millioner kroner skal deles ut i premiepenger når Magnus Carlsen arrangerer sjakkturnering. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Nyheten om tidenes desidert største sjakk-tour på nettet har derfor også allerede spredt seg rundt globen og skaper overskrifter hos blant annet amerikanske CNN og Times of India.

En langsiktig plan

På pressekonferansen i Play Magnus’ lokaler like ved Slottet kunne talsperson i selskapet, Arne Horvei, fortelle at den første turneringen som ble spilt i touren, «Magnus Carlsen Invitational», kom som en idé da koronapandemien gjorde det umulig å spille sjakk fysisk over brettet.

– Det gikk fra idé til gjennomføring på svært kort tid, sa han.

Men ideen om større turneringer over internett har vært hos Carlsen-leiren over en lengre periode. I november kunne Aftenposten fortelle om hvordan Play Magnus-selskapet ønsket å «e-sportifisere» sjakken.

– Vi er nok bare i startfasen av hva vi kommer til å se. Det er nok flere aktører som vil melde seg på, og jeg tror det kommer til å bli mer penger i det segmentet. Flere sponsorer blant annet, sa Carlsen-manager Espen Agdestein den gang.

Koronapandemien og avlyste sjakkturneringer verden rundt har trolig gjort det mulig å lansere de store ideene tidligere enn planlagt.

Det er Magnus Carlsens eget selskap som arrangerer sjakkturneringene. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Kampen om markedet

Men det er ikke bare Magnus Carlsen som har sett en forretningsmulighet i å arrangere storturneringer over internett.

I mange år har nettsjakkgiganten Chess.com arrangert digitale turneringer som for eksempel «Pro Chess League» hvor flere av de store stjernene, inkludert Carlsen, har deltatt.

Med seg på laget har de blant annet fått den populære strømmetjenesten Twitch.tv.

Les også Flere store aktører vil ta sjakken inn i ny tidsalder: – Sjakkspillere kan bli fremtidens e-sportshelter

Derfor har også de forsøkt å ta sin del av internettsjakk-kaken under koronapandemien.

I starten av mai arrangerte de, med det internasjonale sjakkforbundet i ryggen, storturneringen «FIDE Chess.com Online Nations Cup».

Flere av verdens mest anerkjente spillere som Fabiano Caruana, Sergej Karjakin og Alireza Firouzja deltok.

To ting skilte seg derimot betraktelig fra «Magnus Carlsen Chess Tour».

1: Premiepengene var på «kun» 180.000 dollar.

2: Magnus Carlsen deltok ikke.

Samme dag som «FIDE Chess.com Online Nations Cup» tok slutt, 10. mai, annonserte de «Speed Chess Championship». Premiepengene på den turneringen er på totalt 250.000 dollar.

Magnus Carlsen under lanseringen av Magnus Carlsen Chess Tour. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Fakta Slik spilles «Magnus Carlsen Chess Tour» I «Magnus Carlsen Chess Tour» konkurrerer verdens beste sjakkspillere i hurtigsjakk, der hver spiller starter partiene med 15 minutter på klokken. Magnus Carlsen Invitational: 18. april-3. mai. (Allerede spilt med Carlsen som vinner). (Premiepenger: 250.000 dollar)

Rapid Challenge: 19. mai-3. juni. (Premiepenger: 150.000 dollar)

Online Chess Masters: 20. juni-5. juli. (Premiepenger: 150.000 dollar)

Legends of Chess: 21. juli-5. august. (Premiepenger: 150.000 dollar)

Tour Final: 9.–20. august. (Premiepenger: 300.000 dollar) Premiepenger totalt: 1 million dollar. Les mer

– Chess.com gjør masse bra for sjakk og har flotte arrangementer. Men det er klart at de er den største kommersielle konkurrenten til Chess24. Det er dem vi spiller litt imot, da, sier Carlsen om konkurransen om internettmarkedet i sjakkverdenen.

Les også Kritikken hagler og det koker i Tennisforbundet

Kampen om seermassen

Bare fire dager etter at Chess.com lanserte sin nye turnering, kom altså Carlsen med en enda større turnering med store pengepremier og sjakknavn.

Den første delen av turneringen er den første internetturneringen i sjakk som er vist på lineær TV. Faktisk ble den vist på TV i hele fem land (Norge, Spania, Russland, Tsjekkia og Tyskland).

Også de neste delene vil vises på TV. I Norge er det TV 2 som har kjøpt rettighetene.

Ifølge Horvei landet seertallene på den første delen av turneringen på nærmere 10 millioner.

– Historisk gode tall for en sjakkturnering på nettet, sa han bare noen dager etter at Chess.com hadde rapportert om at deres sendinger sist uke på det høyeste hadde 1 million seere.

Det ble ikke sagt direkte, men signalene til Chess.coms kontorer i USA var tydelige fra Carlsen-leiren:

«Sjakk».

Bare tiden vil vise om det ender i matt.