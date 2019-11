Den lange ventetiden til skjebnekampen mot Serbia bekymrer Norge: – Fryktelig vanskelig

Malta-Norge 1–2

ST. JULIAN’S, MALTA: Det betyr at generalprøven til Serbia-kampen var 2–1-seieren på Malta. En kamp der Norge ikke overbeviste stort.

Ikke før 26. mars kommer Serbia til Ullevaal. Vinneren vil gå til playoff-finalen, hvor en EM-billett ligger i potten.

Med kamp på en torsdag betyr det at Lars Lagerbäck og Norge kun får det landslagssjefen tidligere har definert som en «ordentlig trening» før den viktige kampen.

Flere av spillerne skulle ønske at man hadde hatt en privatlandskamp tett opptil Serbia-oppgjøret.

– Det lar seg ikke gjøre, i og med at vi har klubbsesong. Det blir fryktelig vanskelig for Lars og guttene å sette opp. Det er litt synd, men vi får se hva som skjer, sier matchvinner mot Malta, Alexander Sørloth.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket å spille mer sammen og hatt ekstra samlinger, men når det er sånn så får vi ikke gjort noe med det, sier Sander Berge.

Fredrik Hagen/NTB scanpix

Må opp i kvalitet

Lagerbäck mener at det er «helt umulig» å få til en privatlandskamp i forveien av Serbia-kampen. Klubbene nekter rett og slett å gi fra seg spillerne.

– Det er kjedelig. Fra da jeg startet, har man tatt bort landslagsdatoene fra landslagene, sier Lagerbäck.

Dermed må spillerne gjøre arbeidet i sine respektive klubber frem til slutten av mars. Joshua King mener at om Norge skal slå Serbia, så må samtlige løfte seg til da.

– Alle må komme tilbake i toppform. Denne samlingen har vi gjort jobben vår, men vi må i hvert fall tre hakk opp for å ta Serbia. Jeg er ganske sikker på at guttene møter opp i enda bedre form med tanke på hva som står på spill, sier King.

Tas på alvor

Serbia kom på tredjeplass i sin gruppe i EM-kvalifiseringen, bak Portugal og Ukraina. I Nations League vant de sin gruppe foran Romania, Montenegro og Litauen. Sist laget var i et større mesterskap, var i fjorårets VM.

For øyeblikket er motstanderen i mars 12 plasser foran Norge på FIFA-rankingen, på plass 33. Likevel er det mange som mener at et Norge som er ubeseiret på Ullevaal under Lagerbäck, er favoritter.

– Vi kjenner til mange av spillerne. De har veldig mange gode enkeltspillere på laget. Vi vet de har vært litt opp og ned, men vi skal ta dem på skikkelig alvor, sier Sørloth.

Etter tre scoringer på rad for det norske landslaget, skulle han ønske at kampen mot Serbia kom så fort som mulig.

– Spesielt for min del, som har scoret såpass mye i det siste, har jeg lyst til at kampene bare skal komme. Jeg får en ferie i januar som kan bli godt etter en lang sesong. Da får jeg samle krefter, så tror jeg samtlige er veldig motivert til Serbia-kampen.