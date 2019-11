Svensk boksestjerne havnet på sykehus med blødning etter tittelkamp: – Jeg husker ingenting

Svensken klarte å holde det gående i ti runder i lørdagens tittelkamp i lett tungvekt mot tyske Dominic Bösel. I runde 11 var det over.

Bösel slo knockout på Fornling. Han ble først lappet sammen i bokseringen, men ble senere sendt til sykehus i Halle.

Der var han fortsatt da SVT ringte ham søndag morgen.

– Jeg kan ikke snakke så mye ettersom jeg ligger på sykehus. Jeg har en blødning i hodet.

– Kan du fortelle noe om kampen?

– Egentlig ikke, jeg husker nesten ikke noen ting.

SVEN SONNTAG / BILDBYRÅN

Lørdagens motstander Bösel er europamester og har vunnet 29 av 30 proffkamper. Han fikk Fornling i bakken tidlig i kampen, men ifølge Aftonbladet var de neste rundene jevne.

Tyskerens taktikk ble kalt for «stygg» av avisens bokseekspert Adrian Granat.

– Han kjører på med stygge knep, sa han.

I runde 11 var det altså slutt på kampen.

Flere dødsfall

I sommer og høst har tre boksere dødd etter å ha gått kamper. Lege og leder i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, advarer mot risikoen knyttet til proffboksing.

– Slik jeg forstår det, har disse tre hendelsene skjedd i profesjonelle kamper. Derfor vil vi understreke at det er en risiko for hjernehelsen ved alle vektklasser og nivåer. Sjansen for akutte skader som hjerneblødning eller skader som man tar med seg videre i livet er uansett stor, sa Aamodt i oktober.

Ingen svensk storkamp

Tapet gjør at Fornling tapte IBO-beltet i lett tungvekt og en mulighet til en kamp mot landsmannen Badou Jack. Nå ryker drømmekampen, i alle fall inntil videre.

Ifølge Expressen var lørdagens kamp en mulig døråpner til fremtidige storkamper.

– Penger er ikke uviktig, men det er ikke penger som driver meg. Jeg slåss for å se hvor langt jeg kan komme og hvor mange titler jeg kan vinne, sa Fornling før kampen.