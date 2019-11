Start-sjefen ut mot NFF: – Kronen på verket av elendig ledelse

Fædrelandsvennen skrev for noen dager siden at kvalikoppsettet kunne bli endret, noe Start var sterkt kritisk til. Nå er oppsettet her, og det ble som Start fryktet.

Slik spilles kampene:

Lørdag 23.11. kl. 18:00 Kamp 1: Kongsvinger – Sogndal

Kongsvinger – Sogndal Onsdag 27.11. kl. 18:30 Kamp 2: KFUM Oslo – Vinner kamp 1

KFUM Oslo – Vinner kamp 1 Søndag 01.12. kl. 15:00 Kamp3 : Start – vinner kamp 2

: Start – vinner kamp 2 Lørdag 07.12. kl. 18:00 Vinner kamp 3 – Nr. 14 i Eliteserien

Vinner kamp 3 – Nr. 14 i Eliteserien Onsdag 11.12. kl. 19:00 Nr. 14 i Eliteserien – vinner kamp 3

I utgangspunktet skulle kamp 2 spilles 30. november, mens kvalikfinalene skulle spilles 4. og 7. desember. Nå har alle disse tidspunktene blitt flyttet.

– Det eneste positive er at de har konkludert med når kampene skal spilles. Det at de har gjort endringer fra et allerede satt oppsett er under enhver kritikk. Vi har nok utfordringer med å få folk på kamp her, og steg én for å fikse det er ikke å endre allerede oppsatte tidspunkter, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

Han langer nå ut mot Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, og det han kaller elendig ledelse.

- Det er viktig å få fram at vi gleder oss til kampen og få flest mulig folk på stadion. Vi vil gjøre alt vi kan for å vinne. Det vi reagerer på er måten dette har blitt håndtert på, som bare er kronen på verket av elendig ledelse fra NFF og NTF.

Langeland varsler at dette er noe Start kommer til å ta tak i, og beskriver informasjonsflyten og dialogen med forbundet som svært mangelfull.

– Det har vært altfor dårlig og kommer altfor seint. Det er klubber her som må gå i seg selv også. Dette oppsettet har vært kjent i en lengre periode, og eventuelle utfordringer burde vært tatt opp da oppsettet ble klart. Ikke når man opplever å stå med begge beina i nedrykksstriden, sier Langeland.

Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, sier de har lagt sportslige hensyn til grunn i oppsettet:

– Vi har lagt kvalikkampene til etter den internasjonale perioden, og dermed kommer vi ikke i gang før sent. Hvis Kongsvinger eller Sogndal vinner og skal spille mot Start i kamp tre, så ville de fått tre kamper på seks dager. Dermed mener vi, med støtte fra NTF, at det å gi en ekstra hviledag er mest mulig fair, sier Pedersen til Fædrelandsvennen.

– Langeland reagerer på at man endrer på et allerede fastsatt oppsett. Hvorfor gjør dere det?

– Nå er det slik at alle runder står med et utgangspunkt i hovedterminlista. Men kamper blir fra runde en flyttet av både sportslige hensyn og tv-hensyn. Å holde fast ved en dato som ble satt for ett år siden når vi ser at det vil gi sportslig begrensning, mener vi er ufair, sier Pedersen.

Slik forbereder Start seg sportslig

Start avsluttet seriespillet med 2–0 seier borte mot Notodden lørdag, men den viktigste delen av sesongen kommer i månedsskifte. Starts motstander i første kvalikkamp blir enten Kongsvinger, Sogndal eller KFUM.

– Det spiller ingen rolle hvem vi får av de tre lagene. Det får gå sin gang det der. Alle tre er tøffe å møte, på forskjellige måter med litt ulike spillestiler. Vi tar det som kommer, sier Start-trener Joey Hardarson, som innrømmer at det er utfordrende at det er tre uker til neste tellende kamp.

Det er allerede klart at Start møter Viking i treningskamp på SR Bank Arena i Stavanger kommende torsdag klokken 15.00. Kampen sendes på fvn.no.

Deretter tar laget noen dager fri før de møtes igjen neste mandag.

– Viking-kampen blir viktig. Det er litt spesielt å vente tre uker til kvalikkampen. Det blir utfordrende og handler om å holde spillerne friske i hodet og kroppen. Fra og med mandag starter forberedelsesfasen til den første kampen. Vi skal trene godt, og kanskje finne på noen ting innimellom som ikke handler om fotball, men som gir energi, sier Hardarson, som også kommer til å sette opp en internkamp på Sparebanken Sør Arena når motstanderen i den første kvalikkampen blir klar.

Seks eliteserielag potensielle kvalikmotstandere

De tre mulige lagene Start kan møte tok henholdsvis 17 (Sogndal), 16 (Kongsvinger) og 14 (KFUM Oslo) færre poeng enn Start gjennom sesongen.

– På en måte så er det merkelig. At lag som kommer 16–17 poeng bak får mulighet til å rykke opp kan diskuteres. Men det er sånn det er, konkluderer Hardarson.

Det er fortsatt to runder igjen i Eliteserien. Akkurat nå innehar Mjøndalen kvalifiseringsplassen, men hele seks lag kan ende der til slutt. Lillestrøm (29 poeng), Tromsø (29 poeng), Sarspborg (28 poeng), Mjøndalen (27 poeng), Strømsgodset (26 poeng) og Ranheim (24 poeng) står alle i fare for å rykke ned, enten direkte eller via kvalifisering.