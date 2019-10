Russerne mener at Sveriges nye skistjerne må skjerpe seg: – Hun må tenke på at det er løpere rundt henne

En hendelse under verdenscupavslutningen i Quebec i mars plager fortsatt det russiske landslaget. Da ble Julija Belorukova disket etter å ha slått til svenske Frida Karlsson med skistaven.

Russerne hevder at Frida Karlsson traff den russiske utøveren med staven i forkant av hendelsen som fikk Belorukova disket. Svenske Expressen snakket med Russlands trener Markus Cramer i Italia denne uken.

– Kunne blitt blind

– Problemet er at hverken juryen eller tv-seerne fikk med seg det Frida Karlsson gjorde mot Belorukova. Hun ble truffet av Fridas stav to ganger, en gang mot halsen, en gang mot øyet. Det var bare flaks at hun hadde briller på seg, hun kunne jo blitt blind. Det var derfor hun ble så sint, sier Cramer til avisen.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.

Russlands tyske trener frikjenner ikke sin egen utøver og har tatt en alvorsprat med henne, men mener at både Frida Karlsson og Julija Belorukova burde blitt straffet.

DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

Kan ikke følge med bakover

– Jeg forstår at hun er ung og at det var hennes første sesong i verdenscupen. Mye var nytt. Men hun må faktisk skjerpe seg og tenke på at det er løpere rundt henne også. Hun kan ikke vifte med stavene på den måten, sier Cramer om Karlsson.

Russerne har vært i kontakt med det internasjonale skiforbundet (FIS) etter episoden mellom de to og har ifølge Expressen fått signaler om at det skal være flere dommere rundt løypene for å oppdage ting som skjer underveis i renn.

Frida Karlsson mener at russernes trener overdriver.

– Jeg kan ikke si at jeg har brutt noen regler, for det har jeg ikke. Det går an å vurdere teknikken, men jeg tror ikke at jeg har en spesiell teknikk? Belorukova kom kanskje bare nær meg. Jeg vet ikke, det er vanskelig å følge med på det som skjer bak meg, sier hun til Expressen.

Karlsson slo gjennom for alvor under ski-VM i Seefeld i vinter. Den da 19 år gamle løperen tok gull på stafetten og sølv bak Therese Johaug på 10-kilometeren.