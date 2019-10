Karlsen scoret to mot Odd – henvist til benken mot Tromsø

Alfheim: Ranheim fikk forrige serierunde en etterlengtet opptur da de knuste tabelltreer Odd hele 4–1 på hjemmebane.

To scoringer

Og i kampen var det spesielt én mann som utmerket seg med positivt fortegn:

Michael Karlsen fikk bare et kvarter på banen, men noterte seg likevel for to scoringer, hvorav en fra midtbanen.

Scoringene var hans første i serien siden hjemmekampen mot Mjøndalen i juni.

Likevel er det Mushaga Bakenga som starter mot gamle lagkamerater.

Michael Karlsen fikk tidligere i uken kjeft av Ranheim-trener Svein Maalen da han i en tweet rettet kritikk mot Rosenborg for at de ikke startet Pål André Helland.

Bunnkamp

Odd-seieren var trøndernes første seier på syv kamper, og trepoengeren gjorde at laget passerte både Mjøndalen og Strømsgodset på tabellen. Ranheim ligger nå på kvalifiseringsplass.

Både Ranheim og Tromsø kniver en innbitt kamp for å unngå nedrykk. Ranheim står med 24 poeng på 14. plass, mens Tromsø har 25 poeng og ligger på 12. plass.

Tromsø kommer fra et 2–1 tap mot Viking i Stavanger, men forrige hjemmekamp endte svært overbevisende med seier 5–0 over Kristiansund.

Sist Ranheim vant borte var 11. august mot Haugesund.

Laget

Ranheims eneste endringe fra kampen mot Odd forrige søndag er at Øyvind Storflor går ut til fordel for Ola Solbakken.

Det betyr at laget ser slik ut:

(4–3–3) Even Barli – Jørgen Øveraas, Daniel Kvande, Torbjørn Heggem, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Olaus Skarsem – Ola Solbakken, Vegard Erlien og Mushaga Bakenga.