Fiabema scoret i Norge-seier

TILs stortalent som signerte proffkontrakt foran fjorårets sesong og scoret to mål på syv opptredener for G15-landslaget i fjor, skulle i dag endelig få sitt første mål for G16.

Fiabema var med i alle tre kampene i UEFA-development turneringen i England februar. Da Norge tapte 2–1 mot England, 4–1 mot Brasil og 2–1 i Frankrike.

Men i firenasjonersturneringen i Bucuresti som startet i dag skulle det endelig lykkes for Fiabema og Norge mot vertsnasjon Romania.

Norges møter Kroatia torsdag og Polen lørdag før de reiser hjem.

Til høsten starter første runde med kvalikkamper til neste års europamesterskap i Estland, som er hovedmålet til laget.