Fem snakkiser etter TIL-seieren: «Måtte en trønder til for å senke trønderne»

TIL - ROSENBORG 1-0

TIL trakk det lengste strået hjemme mot Rosenborg etter en jevnspilt affæra på Alfheim stadion der SImen Wangbers scoring i 65. miutt ble avgjørende. Her er temaene som diskuteres etter ny hjemmeseier mot formlaget fra Trondheim.

1. Wangbergs første

Årets første scoring kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt for TIL-kapteinen. Wangberg scoret hele 6 mål i 2017, men kun to mål i fjorårssesongen, men i 65. minutt stanget han inn en kontant heading mot sine gamle lagkamerater til ellevill jubel fra hjemmefansen. Det måtte en trønder til for å senke trønderne. Gikk ut til trampeklapp i 76. minutt for Jostein Gundersen, som fikk sitt første innhopp for sesongen etter sitt langvarige skadeavbrekk.

2. Tredje strake seier

Til tross for en utrolig svak seriestart, har «Gutan» virkelig snudd det den siste tiden. Om man glemmer den pinlige cup-exiten i midtuka (1–0-tap mot Kongsvinger), var dette «Gutan»s tredje strake seier i serien. Seieren tok TIL opp til en 11.-plass på tabellen og «Gutan» står nå med 13 poeng, kun to poeng bak «Troillungan» fra trønderlag.

3. Straffesituasjonen

I 23. minutt timet Mushaga Bakenga et perfekt løp i bakrom, dro seg fri og spilte 45 ut mot Juha Pirinen som dro av en Rosenborg-forssvarer og så falt i duell mot Even Hovland. Hele stadion ropte på straffe, men dommer Tommy Skjerven mente Hovland var på ball og vinket Pirinen opp igjen til store protester fra Alfheim-publikummet.

4. Mushaga Bakenga

Fikk sin første start for «Gutan» siden 28. oktober i fjor, da han startet borte mot Odd. Frekk avslutning etter 36 minutter, dessverre rett på keeper André Hansen. Ny stor mulighet like før pause da han bommet på en stor mulighet på hodet etter fint innlegg. Ny eventyrlig mulighet like etter hvilen, men igjen gikk skuddet rett på Hansen. Ut etter 65 minutter til fordel for Ingebrigtsen.

5. Fansen tilbake

Tilskuertallet mot Rosenborg var langt bedre enn på lang tid. 4.501 betalende tilskuere var årsbeste hjemme på Alfheim. Enorm kontrast fra de 2.779 som møtte opp sist hjemmekamp mot serieleder Molde, en kamp «Gutan» for øvrig vant 2–1.