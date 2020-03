To eliteserielag vurderer å permittere spillere

Stans i idrettsarrangementer skaper økonomisk trøbbel for eliteserieklubbene i fotball. Sandefjord og Strømsgodset kan bli tvunget til å permittere spillere.

Strømsgodset har diskutert permittering av spillere siden eliteseriestarten er utsatt tidligst til mai. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

NTB

Torsdag ble det klart at all norsk fotball utsettes, og at serien starter tidligst i mai som følge av koronaviruset.

Selv om hensynet til befolkningens helse settes først, skaper utsettelsene økonomiske vansker for en rekke klubber, både på topp- og breddenivå.

– Vi balanserer allerede på en knivsegg økonomisk, og så kommer dette i tillegg. Det er en krevende situasjon, sier Strømsgodsets daglige leder Dag Linseth Andresen til Eurosport.

Andresen bekrefter at klubben har diskutert å permittere ansatte. Mandag skal klubbene i Eliteserien og 1. divisjon i et møte med Norsk Toppfotball (NTF) hvor temaet trolig blir diskutert.

Tidligere eliteseriekeeper Espen Bugge Pettersen er daglig leder i Sandefjord. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Også nyopprykkede Sandefjord sier at det kan bli aktuelt å permittere spillere.

– Vi holder alle muligheter åpne. Vi må vente til over helgen og se på hva som kommer fra regjeringen, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen.

For å hindre spredning av viruset har klubbene i Eliteserien og 1. divisjon gitt spillerne treningsfri iallfall fram til mandag.