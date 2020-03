Leder trekker seg etter shortsdebatten: – Det har vært veldig slitsomt

Roy Tømte, leder av Lillesand Fotball, trekker seg etter den mye omtalte shortsdebatten, på grunn av det han opplever som manglende tillit.

Roy Tømte trekker seg fra ledervervet i Lillesand Fotball. Foto: Erlend Olsbu / Fædrelandsvennen (arkiv)

Det er avisen Agderposten som skriver at Tømte tirsdag denne uken sendte ut en e-post til ledelsen i Lillesand IL der han forteller at han ikke ønsker å fortsette som leder av fotballgruppen i Lillesand.

Tømte forklarer overfor avisen at han i utgangspunktet ikke hadde planlagt å uttale seg om avgangen, men at han ikke følte han hadde noe valg da e-posten havnet hos mediene.

Han begrunner avgangen med at jentene ikke ble lyttet til, samt det han selv opplever som manglende tillit hos lederen av Lillesand IL og hovedstyret.

– Jeg har hele tiden følt stor støtte fra fotballstyret, men jeg har ikke følt at jeg har fått tillit i hovedstyret og fra leder. Jeg har følt at vi ikke har fått gjennomslag for fotballrelaterte saker, der shortssaken toppet det hele, sier Tømte til Agderposten.

Ville endre farge på shorts

Det var i midten av februar at Lillesand IL hadde årsmøte. Der ble det tatt initiativ til en endring av fargen på shortsene til håndball- og fotballagene i klubben.

Årsaken var at flere av jentene mistrivdes i å spille med klubbens hvite shortser, og det ble videre foreslått å endre draktkombinasjonen til blå overdel og svart shorts.

– Shortsene blir gjennomsiktige når de blir våte, sa Tømte den gang.

Jentene ble derimot ikke hørt. 13 stemte for å endre fargen, mens 29 stemte imot.

– Vi så ikke for oss at det skulle bli slik. Siden har det kommet mange følelser, og det har kanskje havnet litt ut av proporsjoner, sa Tømte etterpå.

Under dette årsmøte ble forslaget om å bytte ut hvite gjennomsiktige shortser nedstemt. Senere ble det bestemt at de likevel skal designe et nytt draktsett. Foto: Tor Berthelsen

«110 prosent tillit»

Riksmediene kastet seg på saken, og kjendiser, sportspersonligheter og politikere delte sine meninger om debatten.

– Det har vært veldig slitsomt. Spesielt med tanke på at alle har en mening om dette. Jeg skjønner at ikke alle oppfatter det likt, men man skaper saker som varer og varer. Det blir som å helle bensin på bålet når alle har noe de skulle sagt, forklarer Tømte til Agderposten.

Den avgåtte lederen føler at han ikke er blitt lyttet til, respektert eller tatt med i beslutninger.

Tor Berthelsen, leder av Lillesand IL, beskriver Tømtes avgjørelse som både «trist» og «overraskende», noe han også skal ha formidlet til Tømte gjennom en e-post.

– Når det kommer at du ikke føler tillit fra leder og hovedstyret, så er det synd. Her tror jeg du mistolker «uenighet» for «mistillit». Jeg vil understreke at du har 110 % tillit som leder av fotballgruppen og til det arbeidet du har gjort. Jeg tror ikke Lillesand Fotball hadde kommet så langt i fusjonsprosessen uten deg som leder, skriver han i e-posten til Tømte, som Agderposten har fått tilgang til.

Tor Berthelsen synes det er trist at Roy Tømte trekker seg fra ledervervet. Foto: Privat

Skal designe ny drakt

Få dager etter at saken kom opp i mediene, snudde idrettslaget.

«Ingen skal løpe rundt i gjennomsiktige shortser», skrev de på Facebook.

Forrige torsdag vedtok hovedstyret i Lillesand IL at fotball- og håndballgruppen sammen skal designe en ny drakt.

De ønsker å unngå hvite shortser, men ønsker å beholde den tradisjonelle blåhvit-komboen, ifølge Lillesands-Posten.